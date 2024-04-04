CHP'nin Körfez'deki seçim sonuçlarına itirazı reddedildi

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde AK Parti'nin adayı Şener Söğüt, resmi olmayan sonuçlara göre 34 bin 209 oy alarak belediye başkanı seçildi. CHP'nin Körfez Belediye Başkan Adayı Tayfun Balıkçı ise 1395 oy aldı. CHP, ilçedeki 399 sandığın tamamına ve 5 bin 73 geçersiz oya itiraz etti. CHP, oyların yeniden sayılmasını ve geçersiz oyların da incelenmesini talep etti.

İtirazı değerlendiren İlçe Seçim Kurulu, yaptığı incelemenin ardından itirazın reddine karar verdi. CHP, bu kez İl Seçim Kurulu'na giderek itiraz dilekçesini sundu. İtirazı inceleyen İl Seçim Kurulu da bugün ret kararı verdi.