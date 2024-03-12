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Güncel

CHP'nin ortağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini hazmedemedi

DEM Partisi Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, yine bir 'Kürdistan' skandalına imza attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Teröristan' sözlerinden rahatsızlık duyan Hatimoğulları, 'Kürdistan coğrafyası hakikattir Erdoğan. Orası Teröristan değildir. Tecrit hakikattir.' dedi.

12 Mart 2024 Salı 21:37 - Güncelleme:
CHP'nin ortağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini hazmedemedi
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Türkiye 31 Mart yerel seçimleri için son günlere girerken CHP'nin ortağı olan DEM Parti'nin Kandil ağzı ile yaptığı konuşmaların ardı arkası kesilmiyor.

Kandil'deki teröristbaşı Mustafa Karasu'nun ifade ettiği 'kent uzlaşısı' adı altında DEM Parti ile CHP yerel seçimde ittifak kurdu.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde skandal 'Kürdistan' sözleri ortaya çıkan Ahmet Özer'i aday gösteren CHP/DEM Ankara ile İstanbul'un Esenyurt, Mersin'in Akdeniz ve Toroslar ilçesinde de anlaştıklarını açıkladı.

DEM'İN TERÖRLE MÜCADELE HAZIMSIZLIĞI

DEM Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Adıyaman'da mitinginde yaptığı konuşmada Türkiye'nin terörler mücadele adımlarından duyduğu rahatsızlığı bir kez daha ortaya koydu.

Başkan Erdoğan'ın "Teröristan" ifadesinden rahatsız olan Hatimoğulları "Kürdistan coğrafyası hakikattir Erdoğan. Orası Teröristan değildir. Tecrit hakikattir Erdoğan. İnsanlık dışıdır." sözleri ile skandal açıklamalarda bulundu.

KANDİL, CHP İLE YAPILAN 'KENT UZLAŞI'SINDAN MEMNUN!

Kandil'deki PKK terör örgütü elebaşlarından Mustafa Karasu da yerel seçim öncesi DEM Parti ve CHP'nin ittifak kurması gerektiğinin altını çizerek "Kürt halkı açısından Türkiye demokrasi güçleriyle ittifak içinde olmak çok önemli. Kürt sorununun çözümünün buradan geçtiği bilinmeli. Her yerde Kürtler demokrasi güçleriyle, sosyalist güçlerle hep ittifak kurdu. Yakın zamanda Emek ve Özgürlük İttifakı kuruldu. Bunlar önemlidir. Bunlara sahip çıkmak lazım." açıklamalarında bulunmuştu.

  • dem parti
  • Tülay Hatimoğulları

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