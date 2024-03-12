CHP'nin ortağı DEM Parti'den SİHA hazımsızlığı

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Bitlis'te partisinin düzenlediği Halk Buluşması'nda, Türkiye'nin silahlı insansız hava araçlarına (İHA) ihtiyacı olmadığını savundu.

DEM Partili Tuncer Bakırhan konuşmasında, "Bu ülkenin İHA'lara, SİHA'lara ihtiyacı yok." ifadelerini kullandı.

PKK'DAN KAÇAN TERÖRİST, ÖRGÜTTEKİ SİHA KORKUSUNU ANLATMIŞTI



Yaklaşık bir yıl önce, güvenlik güçlerinin çalışması sonucu ikna edilip 6 yıl önce katıldığı PKK'dan kaçarak İran sınırında teslim olan terörist, Türkiye'nin terörle mücadelede kullandığı SİHA'ların örgüt içinde oluşturduğu tedirginliği anlatmıştı.

Son dönemlerde Türkiye'nin yürüttüğü operasyonlar, gelişen silah teknolojileri ve SİHA'ların örgüt içinde bir tedirginlik oluşurduğunu belirten terörist F.C, şöyle devam etmişti: Örgüt, özellikle SİHA'lardan büyük bir darbe yemekte, sadece normal örgüt mensupları değil örgütün üst düzey yöneticileri de bu konuda aşırı derecede kayıplar vermekte. Bunu örgütün kendisi de kabul etmektedir. Bu korku örgütün faaliyetlerinde aşırı derecede kısıtlamalar oluşturmakta ve örgütü küçültmekte.