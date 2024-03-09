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  • CHP'nin ortağı DEM Parti'den skandallar serisi! Beştaş, terör örgütü PYD'yi aklamaya kalktı
Güncel

CHP'nin ortağı DEM Parti'den skandallar serisi! Beştaş, terör örgütü PYD'yi aklamaya kalktı

CHP'nin yerel seçimlerde 'kent uzlaşısı' adı altında ittifak kurduğu DEM Parti'de her geçen gün ayrı bir skandal yaşanıyor. PKK'nın Suriye kolu olan PYD'yi aklamaya çalışan DEM Parti İBB Eş Başkan adayı Meral Danış Beştaş, PYD'nin terör örgütü olmadığını savundu.

9 Mart 2024 Cumartesi 08:58 - Güncelleme:
CHP'nin ortağı DEM Parti'den skandallar serisi! Beştaş, terör örgütü PYD'yi aklamaya kalktı
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Yerel seçimlerde kendi adaylarını çıkarmak isteyen DEM Parti'de Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın ismi öne çıktı. Ancak Kandil'den gelen "CHP ile ittifak yapın" mesajı sonrası DEM Parti geri adım attı, Başak Demirtaş da adaylıktan çekildiğini açıkladı. CHP ve DEM Parti "kent uzlaşısı" adı altında ittifak kurdu. Bu doğrultuda bazı bölgelerde aday çıkarmayan DEM Parti, Demirtaş'ın yerine İBB Eş Başkan adayları olarak Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni'yi duyurdu.

PYD'Yİ AKLAMAYA ÇALIŞTI

Yaşanan kirli ittifak artık gizli tutulmazken, PKK'ya yakınlığı ile bilinen DEM Parti'den açıklamalar gelmeye devam ediyor. DEM Parti İBB Eş Başkan adayı katıldığı bir televizyon programında PKK'nın Suriye uzantısı PYD'yi aklamaya çalıştı.

"BİR TEK TÜRKİYE TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK GÖRÜYOR"

PYD'nin terör örgütü olmadığı savunan Beştaş, "PYD dünyada hiçbir yerde terör örgütü olarak görülmüyor. Bir tek Türkiye ve Katar terör örgütü olarak görüyor. Türkiye'de böyle bir niteleme yapıldı" dedi.

TERÖRİSTBAŞINA ÖVGÜLER DİZMİŞTİ

Meral Danış Beştaş, TBMM'de teröristbaşı bebek katili Abdullah Öcalan'a güzellemeler yapmıştı. Skandal ifadeler sarf eden Beştaş, "Sayın Öcalan'a 'Sayın Öcalan' diyoruz çünkü milyonlarca Kürt halkının 'irademdir' dediği bir siyasi liderdir. Sayın Öcalan dünyaca ünlü yazarların da dediği gibi, büyük bir yazar ve düşünürdür" şeklinde konuşmuştu.

  • DEM Parti
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