CHP'nin ''Şehir Hastanesi'' engeli son buldu! Başkan Erdoğan devreye girdi

Sağlık Bakanlığı tarafından ihalesi yapılan bin 400 yataklı Aydın Şehir Hastanesi'nin yapımı hızla devam ederken, CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu da hastane yollarını ve hastane alt yapısı ile ilgili hiçbir çalışma yapmadı.

Sabah'ın haberine göre; Şevketiye Mahallesi'nde yapım çalışmaları süren Aydın Şehir Hastanesi'nin altyapı çalışmaları için yaklaşık bin dönüm arazi tahsisi yapılmasına rağmen Başkan Çerçioğlu'nun bin dönüm araziye 700 dönüm tarım arazisinin daha eklenerek toplam bin 700 dönüme çıkartılmasını istediği, bu nedenle yol ve alt yapı çalışmalarını yapmadığı iddia edilmişti.



Şehir hastanesi ile ilgili alt yapı ve yol çalışmalarının inşaat bitirilmeden tamamlanması gerekirken, CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin bu konuda bir adım atmadı. Adı birçok yolsuzluğa karışan Başkan Çerçioğlu'nun Aydın'a kazandırılacak bu dev yatırıma engel olmaya çalışması büyük tepki çekti.



BAŞKAN ERDOĞAN TALİMAT VERDİ



Aydın'da CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu inşaatı devam eden bin 400 yataklı şehir hastanesinin yolları ve alt yapı çalışmalarını yapmayınca Başkan Recep Tayyip Erdoğan devreye girdi. Erdoğan'ın talimatıyla bakanlık harekete geçti.

Şehir Hastanesinin yol ve kanalizasyon gibi alt ve üst yatırımlarına yönelik gerekli işler Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği ve Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında yapılacak.



İNŞAATIN YÜZDE 80'İ TAMAMLANDI

Tüm engellemelere rağmen Aydın Şehir hastanesi hızla yükselirken, inşaatın yüzde 80'i tamamlandı. Aydın Şehir Hastanesi'nin inşaatı, yaklaşık 140 bin metrekare arazi üzerinde, 270 bin metrekare inşaat alanı, 54 bin metrekare oturum alanı ve 2 bin 269 araçlık otopark alanına sahip. Hastane inşaat uygulama projelerinde 950 yatak olarak planlanırken, ihtiyaç duyulduğunda ve olağanüstü hal ve durumlarda yatak kapasitesi 1400'e kadar yükseltilebiliyor.

"ALT VE ÜST YATIRIMLAR HÜKÜMET TARAFINDAN YAPILACAK"

Şehir hastanesinin yol ve kanalizasyon gibi alt ve üst yatırımlarına yönelik gerekli işlerin hükümet tarafından yapılacağını söyleyen AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, "Yol ve kanalizasyon için Aydın Büyükşehir Belediyesi şart koşmaktadır. Tarım arazilerinin imara açılacak alanı için daha büyük dönüm isteniyor. Fakat bölge milletvekilleri, Tarım Bakanlığı uygun görmeyince altyapı ve yolu yapamayacaklarını söylediler. Bu nedenle bakanlığımız tarafından Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla yol ve alt yapı çalışmaları hükümetimiz tarafından yapılacak. 2023 yılı bitmeden yol ve kanalizasyon çalışmaları da işler hale gelecek. Aydın milletvekilleri olarak başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere; Sağlık Bakanlığımıza, Tarım Bakanlığımıza, Ulaştırma Bakanlığımıza ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

BİRÇOK YENİ HİZMET DE GELECEK

Şehir Hastanesinin tamamlanması ile birlikte Aydın'da bulunan kamu hastanelerinde sunulamayan bazı hizmetlerin de geleceğini anlatan Metin Yavuz, "Spect CT, Brakiterapi, Periton Diyalizi, GETAT Uygulamaları, İyotlu Tedavi, Hiperbarik Tedavi Merkezi, Hematoloji Laboratuvarı gibi alan ve hizmetler ilimize kazandırılacak. Bunların yanında ilimizdeki kamu hastanelerinde sunulan nitelikli hizmetlerin kapasitelerinin artırılması ile birlikte birçok şehir hastanesi bünyesinde eksik bulunan birim ve ünitelere yönelik ilgili projelerinde düzenlemeler yapıldı. Yapılan yeni düzenlemeler ile birlikte poliklinik oda sayısı 221'den 365'e, yoğun bakım yatak sayısı; 156'dan 250'ye, ameliyathane sayısı 25'ten 34'e, palyatif ünite yatak sayısı 21'den 60'a, uyku laboratuvar yatak sayısı 5'ten 6'ya, tutuklu yatak sayısı 3'ten 8'e, hemodiyaliz ünite sayısı 35'ten 45'e, fizik tedavi ünite sayısı 20'den 45'e, kemoterapi yatak sayısı 20'den 54'e çıkacak şekilde nitelik ve nicelik yönünden kapasite artırımı sağlanacak" şeklinde konuştu.

4 BİN SAĞLIK ÇALIŞANI 20 BİN HASTAYA HİZMET VERECEK

Metin Yavuz, "Ayrıca kreş ve gluteinsiz gıda üretimi için çölyak mutfağı çalışmaları devam ediyor. Aydın Şehir Hastanesi'nde yaklaşık 4 bin sağlık çalışanı hizmet verecek. Yaklaşık kapasite olarak 20 bin hastanın muayene ve tedavilerinin yapılacağı öngörülüyor. Şehir Hastanesi kampüsü içerisinde günlük hasta, hasta yakını ve çalışanlar ile birlikte yaklaşık 30 bin kişinin hareket halinde olacağı tahmin ediliyor. 4 Aralık 2022 dönemine kadar inşaat üretim maliyeti 1 milyar 320 milyon 225 bin 417 lira olup, yükleniciye ödemesi gerçekleştirildi" dedi.