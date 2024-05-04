CHP'ye geçen belediyelerde 474 kişi ekmeğinden edildi

CHP'nin 31 Mart yerel seçimleri sonrasında kazandığı belediyelerdeki işçi kıyımı sürüyor. CHP'ye geçen belediyelerde son 1 ay içinde 474 kişi ekmeğinden edildi.

Bayrampaşa Belediyesi'nde 33, Üsküdar Belediyesi'nde 71, Ataşehir Belediyesi'nde 100, Esenyurt Belediyesi'nde ise 270 kişi işten çıkarıldı.

"Siyaseten işten çıkartma olmayacak" diyen CHP'nin Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın ilk icraatı ise 71 personeli işten atmak oldu.

Dedetaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşıma işten atılanların yaptığı yorumlar yürekleri sızlattı.

Üsküdar Belediyesi'ndeki işine son verilen Emine Bembeyaz, "Bugün işten çıkartıldım. İşe çok ihtiyacım var. Eşim 3 yıl önce vefat etti. 3 çocuğum var, evim kira. Çok zor durumda kaldım. Allah rızası için beni tekrar işe geri alın. Çok çaresizim" diye yazarak adeta Dedetaş'a yalvardı.