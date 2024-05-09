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CHP'ye geçen belediyelerde koltuk kavgası! Bursa'daki tepki çeken atama sonrası 'Saraçhane' iddiası

31 Mart sonrası CHP'ye geçen belediyelerde kıran kırana koltuk kapma kavgası yaşanırken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dayattığı ismi kabul etmeyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yeğenini belediye şirketine atadığı ortaya çıkınca olağan şüpheli olarak dikkatler Saraçhane'ye çevrildi.

Yeni Şafak9 Mayıs 2024 Perşembe 08:40 - Güncelleme:
CHP'ye geçen belediyelerde koltuk kavgası! Bursa'daki tepki çeken atama sonrası 'Saraçhane' iddiası
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Yerel seçimlerdeki aday tespitinde ağırlığını koyan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözü şimdi de kazanılan belediyelerdeki kurmay koltukları. İmamoğlu'nun yeni CHP'li olmuş belediyelerde kendisine yakın isimlerin yönetici olarak atanmasını istediği iddia edildi. İmamoğlu, son olarak eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir adaylığı için ismi sürekli gündemde tutulan Buğra Gökçe'nin Bursa Büyükşehir'de genel sekreter olmasını istedi. Ancak Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'den döndü.

Mustafa Bozbey

Sonrasında ise Bozbey'in yeğeninin belediye şirketine atandığının ortaya çıkarılması olağan şüpheli olarak dikkatleri Saraçhane'ye çevirdi.

TEPKİLERİN ARDINDAN GERİ ADIM

Yeni Şafak'ın haberine göre, Zamanlamaya dikkat çeken kaynaklar, olayın İmamoğlu'na yakın medyada yer alması nedeniyle olağan şüpheli olarak Saraçhane'nin görüldüğünü bildirdi.

Bozbey yeğeninin atanması ile ilgili "Gençler hiç mi çalışmayacak" diye savunma yapmıştı.

Bozbey, tepkilerin ardından geri adım attı. Bozbey, yeğeninin istifa ettiğini açıkladı.

Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun kuzeni Ufuk İnan'ın Avcılar Belediye Meclis Üyesi olmasına dikkat çekiliyor.

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