Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamalardan bazı satırbaşları:

"ABD'den bize yanıt geldi, belgeleri tamamladık, gönderdik"

"Umut ediyoruz ki ABD, iade konusundaki talebimizi olumlu karşılasın ve buradaki yargılama süreci de devam etsin."

"Savcılık soruşturma başlattı. Paraların kaynağı nedir? Bağış olduğu söylendi, bunların da kuralları vardır. Bağışın miktarı bellidir. Başka bir kaynaktan mı geliyor? Savcılık bu paranın kaynağını soracaktır."

"(Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Son seçimim' açıklaması) Cumhurbaşkanı Anayasa'nın kuralını hatırlattı. TBMM seçimi yenilerse adaylık yolu açılır"