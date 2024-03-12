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  • CHP'ye para sayma soruşturması! Bakan Tunç: Görüntüdeki kişilerin ifadeleri alınmaya başlandı
Güncel

CHP'ye para sayma soruşturması! Bakan Tunç: Görüntüdeki kişilerin ifadeleri alınmaya başlandı

CHP'ye yönelik 'para sayma' soruşturmasına ilişkin konuşan Adalet Bakanı Tunç, 'Görüntüdeki kişilerin ifadeleri alınmaya başlandı. Savcılık bu paraların kaynağını elbette soracaktır, sorgulayacaktır. Çünkü kamuoyunda büyük bir tereddüt ve tepki ortaya çıktı' dedi.

12 Mart 2024 Salı 15:18 - Güncelleme:
CHP'ye para sayma soruşturması! Bakan Tunç: Görüntüdeki kişilerin ifadeleri alınmaya başlandı
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamalardan bazı satırbaşları:

"ABD'den bize yanıt geldi, belgeleri tamamladık, gönderdik"

"Umut ediyoruz ki ABD, iade konusundaki talebimizi olumlu karşılasın ve buradaki yargılama süreci de devam etsin."

"Savcılık soruşturma başlattı. Paraların kaynağı nedir? Bağış olduğu söylendi, bunların da kuralları vardır. Bağışın miktarı bellidir. Başka bir kaynaktan mı geliyor? Savcılık bu paranın kaynağını soracaktır."

"(Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Son seçimim' açıklaması) Cumhurbaşkanı Anayasa'nın kuralını hatırlattı. TBMM seçimi yenilerse adaylık yolu açılır"

  • Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
  • para

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