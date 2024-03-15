CHP'ye 'para sayma' soruşturması... Cumhurbaşkanı Erdoğan: İşin içine deste deste para girdi, oyun iyice kirlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'ın Beşyol Meydanı'nda düzenlenen mitingde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

* Dün Hakkâri'den dönerken yolda geçirdiği trafik kazasında vefat eden AK Parti Van İl Yönetim Kurulu üyemiz Bilal Eryiğit kardeşimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

* Mayıs seçimlerinde CHP adayı etrafında birleştiler. CHP ve adayını getirip sizlere dayattılar. Sizlerin kapınızın önünden geçirmeyeceğiniz isimlerinizi iradenize ipotek koyarak Meclis'e taşıdılar

* (CHP) Kurdukları çapraşık oyunla milletin aklıyla alay ettiler. İşin içine deste deste paraların da girmesiyle bu oyun iyice kirlendi.

* Arsızca etrafa saldırarak, kibirle milleti aşağılayarak kimse kendini kirden arındıramaz. Milletimiz bu kirli oyunun hesabını 31 Mart'ta sandıkta soracak.

* Artık maskelerin inme vakti gelmiştir. Karşımızdaki muhalefetin hiçbiri kendi değildir. CHP dediğiniz, CHP değildir.

* (CHP) Bu tabela altında toplananlar, bilhassa da şu anda bir titan zincirinin halkaları, rantiye çarkının dişlileri haline gelmişlerdir.

* DEM dediğiniz partide, kimin iradesi kimin elinde belli değil. Bu yapının gerçek anlamda faaliyetini, milletin hayatını değiştirecek programını gördünüz mü?

* Vanlı çiftçilerimize 26 milyar lira tutarında tarımsal hibe desteği verdik.

* İnşallah bu seçim, ülkemiz için yıllarımıza mal olan istismar siyasetinin yerini eser ve hizmet siyasetinin aldığı bir dönüm noktası olacak.