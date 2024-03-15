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CHP'ye 'para sayma' soruşturması... Cumhurbaşkanı Erdoğan: İşin içine deste deste para girdi, oyun iyice kirlendi

Van Mitinginde vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'deki kirli para skandalı hakkında, 'Kurdukları çapraşık oyunla milletin aklıyla alay ettiler. İşin içine deste deste paraların da girmesiyle bu oyun iyice kirlendi. Milletimiz bu kirli ve sinsi oyunların hesabını sandıkta soracak. Milli irade tokadını vuracaktır.' dedi.

15 Mart 2024 Cuma 15:11 - Güncelleme:
CHP'ye 'para sayma' soruşturması... Cumhurbaşkanı Erdoğan: İşin içine deste deste para girdi, oyun iyice kirlendi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'ın Beşyol Meydanı'nda düzenlenen mitingde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

* Dün Hakkâri'den dönerken yolda geçirdiği trafik kazasında vefat eden AK Parti Van İl Yönetim Kurulu üyemiz Bilal Eryiğit kardeşimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

* Mayıs seçimlerinde CHP adayı etrafında birleştiler. CHP ve adayını getirip sizlere dayattılar. Sizlerin kapınızın önünden geçirmeyeceğiniz isimlerinizi iradenize ipotek koyarak Meclis'e taşıdılar

* (CHP) Kurdukları çapraşık oyunla milletin aklıyla alay ettiler. İşin içine deste deste paraların da girmesiyle bu oyun iyice kirlendi.

* Arsızca etrafa saldırarak, kibirle milleti aşağılayarak kimse kendini kirden arındıramaz. Milletimiz bu kirli oyunun hesabını 31 Mart'ta sandıkta soracak.

* Artık maskelerin inme vakti gelmiştir. Karşımızdaki muhalefetin hiçbiri kendi değildir. CHP dediğiniz, CHP değildir.

* (CHP) Bu tabela altında toplananlar, bilhassa da şu anda bir titan zincirinin halkaları, rantiye çarkının dişlileri haline gelmişlerdir.

* DEM dediğiniz partide, kimin iradesi kimin elinde belli değil. Bu yapının gerçek anlamda faaliyetini, milletin hayatını değiştirecek programını gördünüz mü?

* Vanlı çiftçilerimize 26 milyar lira tutarında tarımsal hibe desteği verdik.

* İnşallah bu seçim, ülkemiz için yıllarımıza mal olan istismar siyasetinin yerini eser ve hizmet siyasetinin aldığı bir dönüm noktası olacak.

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