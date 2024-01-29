CHP'ye parti içinden darbe! Boykot kararı aldılar

Cumhuriyet Halk Partisi, Düziçi ilçesi Yarbaşı Beldesinde belediye başkan adayı olarak mevcut başkan Mustafa Kaynar'ı aday gösterdi. Belediye başkanlığı için aday adayı olan Ökkeş Yücel ile bir grup partili, belediye başkanlığı için ön seçim yapılmadan mevcut Belediye Başkanı Mustafa Kaynar'ın aday olarak açıklanmasına tepki gösterdi. Aralarında eski belediye başkanı, eski kadın kolları başkanı, ilçe yönetim kurulu üyeleri ve il delegeleri olmak üzere yaklaşık 300 kişilik partili, 31 Mart Yerel seçimlerde Düziçi ilçesi ve Yarbaşı beldesinde Cumhuriyet Halk Partisini boykot ederek oy vermeyeceklerini açıkladı.

Grup adına basın açıklaması yapan Yarbaşı Belde Belediye Başkan aday adayı Ökkeş Yücel, "2024 yılı yerel seçimleri için halkın çağrısı üzerine en temel hak olan seçilme hakkı için partimden aday adayı oldum. Haksızlık ve usulsüzlükler burada başladı. CHP Genel Merkezi Yarbaşı'nda ön seçim kararı aldı. Demokratik olan ve partimize yakışan buydu fakat il ve ilçe örgütü ön seçim kararına uymadı. Bizi derinden yaralayan ve üzen ikinci adım ise 30 yıllık CHP üyesi Yücel ailesinin fertleri bizzat kendi CHP ilçe teşkilatı tarafından YSK'ya dilekçe vererek oyları düşürülmeye çalışıldı ve en temel hak olan seçme hakkı gasp edilmeye çalışıldı. Bu liste CHP ilk teşkilatına bir dilekçeyle verilmiştir. Bütün bu haksızlık ve adaletsizliklerden ötürü yine en temel haklardan olan protesto hakkimizi kullanarak CHP'sini hem Düziçi ilçemizde hem de Yarbaşı beldemizde boykot oy vermiyoruz' dedi.