İSTANBUL 6°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ocak 2024 Pazartesi / 19 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,3474
  • EURO
    32,91
  • ALTIN
    1981.63
  • BIST100
    8475.52
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP'ye parti içinden darbe! Boykot kararı aldılar
Güncel

CHP'ye parti içinden darbe! Boykot kararı aldılar

Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Yarbaşı Beldesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut başkanı ön seçim yapmadan yeniden aday olarak belirlemesine partililer tepki gösterdi. CHP'li 300 partili ön seçimsiz belirlenen adaya destek vermeme kararı aldı.

IHA29 Ocak 2024 Pazartesi 11:51 - Güncelleme:
CHP'ye parti içinden darbe! Boykot kararı aldılar
ABONE OL

Cumhuriyet Halk Partisi, Düziçi ilçesi Yarbaşı Beldesinde belediye başkan adayı olarak mevcut başkan Mustafa Kaynar'ı aday gösterdi. Belediye başkanlığı için aday adayı olan Ökkeş Yücel ile bir grup partili, belediye başkanlığı için ön seçim yapılmadan mevcut Belediye Başkanı Mustafa Kaynar'ın aday olarak açıklanmasına tepki gösterdi. Aralarında eski belediye başkanı, eski kadın kolları başkanı, ilçe yönetim kurulu üyeleri ve il delegeleri olmak üzere yaklaşık 300 kişilik partili, 31 Mart Yerel seçimlerde Düziçi ilçesi ve Yarbaşı beldesinde Cumhuriyet Halk Partisini boykot ederek oy vermeyeceklerini açıkladı.

Grup adına basın açıklaması yapan Yarbaşı Belde Belediye Başkan aday adayı Ökkeş Yücel, "2024 yılı yerel seçimleri için halkın çağrısı üzerine en temel hak olan seçilme hakkı için partimden aday adayı oldum. Haksızlık ve usulsüzlükler burada başladı. CHP Genel Merkezi Yarbaşı'nda ön seçim kararı aldı. Demokratik olan ve partimize yakışan buydu fakat il ve ilçe örgütü ön seçim kararına uymadı. Bizi derinden yaralayan ve üzen ikinci adım ise 30 yıllık CHP üyesi Yücel ailesinin fertleri bizzat kendi CHP ilçe teşkilatı tarafından YSK'ya dilekçe vererek oyları düşürülmeye çalışıldı ve en temel hak olan seçme hakkı gasp edilmeye çalışıldı. Bu liste CHP ilk teşkilatına bir dilekçeyle verilmiştir. Bütün bu haksızlık ve adaletsizliklerden ötürü yine en temel haklardan olan protesto hakkimizi kullanarak CHP'sini hem Düziçi ilçemizde hem de Yarbaşı beldemizde boykot oy vermiyoruz' dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.