Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici, katıldığı bir canlı yayında Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yapılan anket sonuçları hakkında konuştu.

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Gezici, yapılan son anketlere göre Başkan Erdoğan'ın rakiplerine kıyasla önde olduğunu açıkladı.

"SAYIN ERDOĞAN KEMAL BEY'İN ÖNÜNDE"

Sunucunun AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'in anketlere ilişkin açıklamalarını hatırlatması üzerine konuşan Gezici, şu ifadeleri kullandı:

"Mustafa Şen sektörün duayenlerinden biri. Çok tecrübeli bir kurumda yetişmiş, anketler yapan birisi. Ben de halen Sayın Erdoğan'ı Kemal Bey'in önünde görüyorum. Alma ihtimali biraz daha fazla. Şu an halen iktidarda bir güç var. Ben Erdoğan'ın önde olduğunu görüyorum şu anda."