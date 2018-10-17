Chrome, 70 numaralı sürümüyle önemli değişikliklere gidiyor
Google, Chrome'un en yeni versiyonunu Mac, Windows ve Linux için yayınladı. Chrome 69 ile sinyalleri verilen ve Chrome'da yer imleriniz, parolalarınız gibi kişisel verilerin saklanması için 'login' işlemini basitleştiren sistem de böylece tarayıcıya eklendi. Ayrıca kullanıcılar LastPass gibi eklentiler kullanmadan web tabanlı bir şifre saklama sistemini kullanabilecek.
Chrome'un bu yeni özelliği varsayılan olarak açık durumda gelecek. Böylece Gmail veya YouTube gibi Google tabanlı bir siteye girdiğinizde kişisel verileriniz anında senkronize olacak. Böylece hem zamandan hem de efordan tasarruf edilmiş olunacak.
Chrome'a yeni gelen bir başka özellik de eklentilerin siteye göre ayarlanabilmesi. Bu sayede örneğin Ad-Block kullanıyorsanız, bir takım sitelerde otomatik olarak eklentinin kapanmasını sağlayabileceksiniz.
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