Chrome, 70 numaralı sürümüyle önemli değişikliklere gidiyor

Chrome'un bu yeni özelliği varsayılan olarak açık durumda gelecek. Böylece Gmail veya YouTube gibi Google tabanlı bir siteye girdiğinizde kişisel verileriniz anında senkronize olacak. Böylece hem zamandan hem de efordan tasarruf edilmiş olunacak.

Chrome'a yeni gelen bir başka özellik de eklentilerin siteye göre ayarlanabilmesi. Bu sayede örneğin Ad-Block kullanıyorsanız, bir takım sitelerde otomatik olarak eklentinin kapanmasını sağlayabileceksiniz.