CIA Direktörü Haspel'e Kaşıkçı suikastına ait delillerle brifing verildi

ABD İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Gina Haspel, İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasıyla ilgili temaslarda bulunmak üzere dün Ankara'ya geldi.

TÜRKİYE'Yİ İYİ BİLİYOR

Suudi yetkililerin açıklamasından tatmin olmadığını açıklayan ABD Başkanı Donald Trump, söz konusu olayın Türkiye ayağında incelemelerde bulunması için 2000'de Ankara'da görev yapmış, Türkçeyi ve Türkiye'yi iyi bilen CIA Direktörü Gina Haspel'i görevlendirdi. Dün Ankara'ya gelen Haspel, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'na (MİT) geçti. Haspel'in üst düzey görüşmeler gerçekleştirdiği öğrenildi.

Sabah'ın haberine göre; Haspel'e kamera görüntüleri ile ses kayıtlarının, elde edilen bulgular ve kanıtların gösterildiği öğrenildi. Ayrıca Başkonsolosluk ve Suudi Arabistan Başkonsolosu'nun konutunda olay yeri incelemesinde elde ettiği deliller de Haspel ile paylaşıldı.

ABD Başkan Yardımcısı Mik Pence yaptığı açıklamada Haspel'in delilleri incelediğini belirterek, "Bütün gerçekler elimizde olduktan sonra Başkan Trump, Amerikan halkının değerlerini ve ulusal çıkarlarımızı göz önünde bulundurarak bir karar verecek" dedi.