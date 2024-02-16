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Güncel

Çiftçilere tarımsal destek ödemesi bugün hesapta

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 295 milyon 531 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu..

AA16 Şubat 2024 Cuma 20:37 - Güncelleme:
Çiftçilere tarımsal destek ödemesi bugün hesapta
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Bakan Yumaklı, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "295 milyon 531 bin lira tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, söz konusu destek tutarları, su ürünleri yetiştiriciliği desteği için 125 milyon 328 bin 255 lira, hububat, baklagil ve dane mısır desteği için 78 milyon 274 bin 346 lira, yem bitkileri desteği için 38 milyon 438 bin 724 lira, hayvan gen kaynakları desteği için 34 milyon 115 bin 740 lira, kırsal kalkınma yatırım desteği için 19 milyon 373 bin 935 lira olarak belirlendi.

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