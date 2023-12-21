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Çifte cinayet işlenen Beylikdüzü katliamında yargılama sürüyor

Beylikdüzü'nde eşini 38 defa bıçaklayıp ardından boğazını kesen, uyuyan baldızını ise 22 defa bıçaklayarak öldüren Ferhat Boduroğlu ve ona yardım ettiği iddia edilen arkadaşının yargılanmasına devam edildi.

IHA21 Aralık 2023 Perşembe 17:30 - Güncelleme:
Çifte cinayet işlenen Beylikdüzü katliamında yargılama sürüyor
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Duruşmada savunma yapan sanık, maktul kız kardeşlerin babasına yönelik "Burada iddialarda bulunan şahıs bana Whatsapp'tan silah fotoğrafı gönderdi, kızlarını kendisi öldürmemi istedi. 2 evladını damadına öldürtmek isteyen şahıs bugün burada babalık yapıyor" dedi.

Beylikdüzü'nde 17 Eylül 2022'de meydana gelen olayda, Ferhat Boduroğlu (30), boşanma aşamasında olduğu Vildan Boduroğlu'nu (23) evlerinde 38 kez bıçaklayıp boğazını kestikten sonra üst katta uyuyan ve eşinin kendisinden ayrılmasından sorumlu tuttuğu 18 yaşındaki baldızı Fatma Zehra Koyun'u da 22 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü. Boduroğlu, eşini ve baldızını öldürdükten sonra fotoğraflarını çekerek eşinin ailesine yollamıştı. Sanık Boduroğlu cinayetten sonra kızıyla bir fotoğrafını ise sosyal medya hesabından "Kızımla son foto geldik be kızım" notuyla paylaşmıştı.

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Ferhat Boduroğlu ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya maktul kız kardeşlerin babası Mustafa Koyun da katıldı.

Duruşmada savunması sorulan tutuklu sanık Ferhat Boduroğlu "Burada iddialarda bulunan şahıs bana Whatsapp'tan silah fotoğrafı gönderdi, kızlarını kendisi öldürmemi istedi. Ben bir kız çocuğu babasıyım. 2 evladını damadına öldürtmek isteyen şahıs bugün burada babalık yapıyor. Ben kendim, eşimi ve baldızımı dolandırıcılık ile ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet ettim. Bu olayın tek mağduru benim. Evladı 40 gün kaçmıştı, evladının öldüğünden haberi yoktu haberlerden öğrendi burada babalık yapıyor" dedi. Bunun üzerine müşteki baba sanığa doğru seslenerek tepki gösterdi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, evli olan Vildan Boduroğlu ve Ferhat Boduroğlu'nun aralarında bir süredir geçimsizlik olduğu ve ayrılma aşamasında oldukları, bu sebeple Vildan'ın çocuğunu alarak kardeşi Fatma Zehra Koyun'la birlikte yaşamaya başladığı anlatılmıştı. Olay günü sanık Ferhat ve maktul Vildan'ın buluşmak için anlaştıkları, Vildan ve kız kardeşi Fatma Zehra'nın yanlarında çocukla birlikte Ferhat'ın evine gittikleri, ayrıca evde diğer şüpheli Arif Türkan ve tanık Emre'nin de bulunduğu iddianamede belirtilmişti. İddianamede, sanık ve maktullerin gece geç saatlere kadar alkol aldıkları, ertesi gün Ferhat Boduroğlu ve Vildan Boduroğlu'nun tartışmaya başladıkları, tartışma esnasında sanık Ferhat'ın maktul Vildan'ı 38 kere bıçakladığı ve boğazını kestiği aktarılmıştı. Hazırlanan iddianamede, Ferhat Boduroğlu'nun üst katta uyuyan maktul Fatma Zehra Koyun'u da eşinin kendisinden ayrılması ve kötü hayat yaşaması nedeniyle suçladığı ve 22 defa bıçaklayarak öldürdüğü açıklanmıştı. Sanığın ardından kızını yanına alarak evden çıktığı iddianamede belirtilmişti. İddianamede Arif Türkan'ın sanık Ferhat'tan 24 dakika önce evden çıktığı ancak çelişkili beyanlarına göre olay anında evde bulunduğu ve cinayete yardım ettiği düşünüldüğü belirtilmişti. Ferhat Boduroğlu hakkında 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek eşini kasten öldürme' ve 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilirken, sanık Arif Türkan hakkında 2 kez 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmeye yardım etme' suçundan 40 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

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