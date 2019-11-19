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Çiftlik Bank firarisi Mehmet Aydın Kiev’de ortaya çıktı

Çiftlik Bank'ta 1.1 milyar liralık vurgun yapan Mehmet Aydın, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de ortaya çıktı.

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132 bin kişiden topladığı 1 milyar 100 milyon lirayla kaçan Çiftlik Bank'ın kurucusu dolandırıcı Mehmet Aydın, sevgilisinin yaşadığı Ukrayna’da görüldü. Mağdurlar hemen peşine düştü.
 
Takvim'in haberine göre, Çiftlik Bank'ta 1.1 milyar liralık vurgun yapan Mehmet Aydın, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de ortaya çıktı. Alacaklılar, kapısına dayandı.
 
Kız arkadaşını ziyaret ettiği anlaşılan Tosuncuk, yüklü bir rüşvet vererek paçayı sıyırdı. Mağdurlar ise afiş bastırıp aramaya başladı.
 
BÜYÜK DOLANDIRICI MEHMET AYDIN BULANA 350 BİN DOLAR ÖDÜL
Uruguay'da olduğu sanılan Tosuncuk'un, Ukrayna'da tatlı hayat yaşadığı anlaşıldı.

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