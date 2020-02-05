AA 05.02.2020 12:25 - Güncelleme: 05.02.2020 13:18

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Bahçesaray'da çığın altında kalan minibüsteki 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine de çığ düştüğünü söyledi.

Bilmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde dün düşen çığın altında kalan iş makinesi ve minibüsteki 7 kişinin kurtarıldığını, 5 kişinin ise yaşamını yitirdiğini anımsattı.

Söz konusu bölgede 2 kişinin daha çığ altında kaldığının değerlendirildiğini ve ekiplerin bu yönde çalışma yürüttüğünü belirten Bilmez, "Bu sabah yeniden başlatılan arama çalışmaları esnasında çığ altındakileri arayan AFAD, UMKE ve diğer ekiplerin üzerine de çığ düştü. Kurtarma çalışması başlatıldı." dedi.

Bilmez, bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edildiğini kaydetti.

BAŞKAN ERDOĞAN, BAKAN SOYLU'DAN BİLGİ ALDI

Başkan Erdoğan, telefonla görüştüğü İçişleri Bakanı Soylu'dan Bahçesaray'daki çığ düşmesi ve arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

VAN VALİSİ'NDEN YENİ AÇIKLAMA

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, "Çığ altında kalan ekiplerdeki 25 kişi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor." dedi.

