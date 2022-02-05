İSTANBUL 8°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Şubat 2022 Cumartesi / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Çiğköfteci dükkanındaki sadaka kutusunu çaldı
Güncel

Çiğköfteci dükkanındaki sadaka kutusunu çaldı

Arnavutköy'de bir kişi girdiği çiğköftecideki sadaka kutusunu çaldı. Hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA5 Şubat 2022 Cumartesi 10:08 - Güncelleme: 5 Şubat 2022 Cumartesi 10:08
ABONE OL
Arnavutköy'de Mustafa Sinan'a ait çiğ köfte dükkanına müşteri gibi giren bir kişi, tezgahta bulunan sadaka kutusunu kolunda tuttuğu hırkasının altına koyarak çaldı. Sadaka kutusunda 700 liraya yakın yardım parasının olduğunu söyleyen sahibi Mustafa Sinan, "Neyse ki tezgahta SMA hastası bir yavrumuzun yardım kampanyası kumbarasını görüp çalmamış hırsız. Sadaka kutusunda da 700 lira vardı ancak SMA hastası kardeşimizin yardım kumbarası çalınmış olsaydı bu bizleri çok yaralardı" dedi. Hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.