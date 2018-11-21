Son Dakika Haberleri 21

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

"Çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurdukları" iddiasıyla 23'ü tutuklu 45 sanığın yargılanmasına başlandı

Zonguldak'ta 'çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurdukları' iddiasıyla 23'ü tutuklu 45 sanığın yargılanmasına başlandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, merkez ile Ereğli ve Kilimli ilçelerinin yanı sıra Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde, "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak, kumar oynatmak, ihaleye fesat karıştırmak, haraç almak, tehdit, silahla yaralama, yağma, nitelikli dolandırıcılık ile 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlamalarıyla yargılanan sanıklar ile tarafların avukatları ve sanık yakınları katıldı.

Kimlik tespiti ve iddianame özetinin okunmasının ardından başlayan duruşmada, sanık savunmalarına geçildi.

Suç örgütü elebaşısı olduğu öne sürülen tutuklu sanık Ragıp K, iddianamede hakkında isnat edilen suçları reddetti.

İddianamedeki tape kayıtlarının, kendisini arayıp hakaret eden veya bağırıp çağıran insanlara karşılık verdiği konuşmalar olduğunu savunan Ragıp K, "Silah meraklısı olduğum öne sürülüyor. Eğer ben silah meraklısı isem ve emniyet beni takip ederek konuşmalarımı ve yaptığım işleri fotoğraflayıp, görüntülemiş o zaman neden beni gözaltına almamışlar. Yüz yüze yaptığım görüşmelerde biri silah çekip beni vurarak cinayet işleseydi o zaman ne olacaktı. Üzerime atılı suçları işlemedim. Bu nedenle beraatımı veya tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

Sanık, yaklaşık 5 saat süren savunmasında mahkeme heyetinin, iddianamede geçen telefon konuşmalarının yanı sıra yaptığı işlerle ilgili sorulan soruları cevapladı.

Mahkeme heyeti, sanık savunmalarına devam edilmesi için duruşmaya yarına kadar ara verdi.

Bu arada mahkeme başkanı, sanık sayısının fazla olması nedeniyle duruşmanın 23 Kasım'a kadar süreceğini bildirdi.

Olay

Merkez ile Ereğli ve Kilimli ilçelerinin yanı sıra Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde, 31 Mayıs 2017'de, suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Ragıp K'nın de aralarında olduğu 45 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerden 23'ü tutuklanmıştı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 568 sayfalık iddianamede, haklarında 2 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istenen 23'ü tutuklu 45 sanığa, "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak, kumar oynatmak, ihaleye fesat karıştırmak, haraç almak, tehdit, silahla yaralama, yağma, nitelikli dolandırıcılık ile 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlamaları yöneltiliyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Polisiyedeki tanıdık: Peyami Safa

Polisiyedeki tanıdık: Peyami Safa

Başkan Erdoğan 'muhakkak gidin' demişti ziyaretçi patlaması yaşanıyor

Başkan Erdoğan 'muhakkak gidin' demişti ziyaretçi patlaması yaşanıyor

Başkan Erdoğan ile Bahçeli görüştü

Başkan Erdoğan ile Bahçeli görüştü

Black Friday 2018 indirimleri başladı! İşte indirimli mağazalar

Black Friday 2018 indirimleri başladı! İşte indirimli mağazalar

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA