Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, merkez ile Ereğli ve Kilimli ilçelerinin yanı sıra Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde, "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak, kumar oynatmak, ihaleye fesat karıştırmak, haraç almak, tehdit, silahla yaralama, yağma, nitelikli dolandırıcılık ile 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlamalarıyla yargılanan sanıklar ile tarafların avukatları ve sanık yakınları katıldı.

Kimlik tespiti ve iddianame özetinin okunmasının ardından başlayan duruşmada, sanık savunmalarına geçildi.

Suç örgütü elebaşısı olduğu öne sürülen tutuklu sanık Ragıp K, iddianamede hakkında isnat edilen suçları reddetti.

İddianamedeki tape kayıtlarının, kendisini arayıp hakaret eden veya bağırıp çağıran insanlara karşılık verdiği konuşmalar olduğunu savunan Ragıp K, "Silah meraklısı olduğum öne sürülüyor. Eğer ben silah meraklısı isem ve emniyet beni takip ederek konuşmalarımı ve yaptığım işleri fotoğraflayıp, görüntülemiş o zaman neden beni gözaltına almamışlar. Yüz yüze yaptığım görüşmelerde biri silah çekip beni vurarak cinayet işleseydi o zaman ne olacaktı. Üzerime atılı suçları işlemedim. Bu nedenle beraatımı veya tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

Sanık, yaklaşık 5 saat süren savunmasında mahkeme heyetinin, iddianamede geçen telefon konuşmalarının yanı sıra yaptığı işlerle ilgili sorulan soruları cevapladı.

Mahkeme heyeti, sanık savunmalarına devam edilmesi için duruşmaya yarına kadar ara verdi.

Bu arada mahkeme başkanı, sanık sayısının fazla olması nedeniyle duruşmanın 23 Kasım'a kadar süreceğini bildirdi.

Olay

Merkez ile Ereğli ve Kilimli ilçelerinin yanı sıra Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde, 31 Mayıs 2017'de, suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Ragıp K'nın de aralarında olduğu 45 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerden 23'ü tutuklanmıştı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 568 sayfalık iddianamede, haklarında 2 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istenen 23'ü tutuklu 45 sanığa, "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak, kumar oynatmak, ihaleye fesat karıştırmak, haraç almak, tehdit, silahla yaralama, yağma, nitelikli dolandırıcılık ile 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlamaları yöneltiliyor.