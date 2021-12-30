İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Aralık 2021 Perşembe / 26 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,0723
  • EURO
    14,7985
  • ALTIN
    756.344
  • BIST100
    1907.36
Güncel

Çıldır Gölü'nde atlı kızak keyfi

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kars ve Ardahan sınırındaki Çıldır Gölü'nün yüzeyinin tamamen donmasıyla buz kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Turistler etrafı karlı dağlarla kaplı gölde, buz üzerinde atlı kızak keyfi yaparak gün doğumunu da izliyor.

HABERİN
GALERİSİ
AA30 Aralık 2021 Perşembe 12:08 - Güncelleme: 30 Aralık 2021 Perşembe 12:08
ABONE OL

Kars ile Ardahan arasında 123 kilometrekare alana sahip gölün bir kısmı, hava sıcaklığı gece sıfırın altında 20 dereceye kadar düşünce buzla kaplandı.

Buz kalınlığının 15 santimetreye ulaşmasıyla Kars ve Ardahan tarafından gölün buzlu yüzeyine çıkan turistler, yürüyüş yaparak keyifli zaman geçirmeye başladı.

Turistler etrafı karlı dağlarla kaplı gölde, buz üzerinde atlı kızak keyfi yaparak gün doğumunu da izliyor.

Gölde buz radarı olarak bilinen bir cihazla buz kalınlığını ölçen KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine, buzun kalınlaşmasında son günlerde etkili olan dondurucu soğukların etkili olduğunu söyledi.

Göl yüzeyindeki buz kalınlığının soğukların etkisiyle her geçen gün arttığını da vurgulayan Çoban, "Çıldır Gölü havaların soğumasıyla tamamen buz tuttu ve buz kalınlığı günden güne artıyor. Kars Valiliği önderliğinde Çıldır Gölü'nde, buz radarıyla buz ölçümü yaptık. Bu ölçümü Kars Valiliği her yıl yaptırıyor, bundaki amaçta buzun üstüne insanlar çıkmadan önce gölün güvenli olduğunu öğrenmek." dedi.

Emrah Çoban, Çıldır Gölü'ndeki buz yoğunluğunun iyi seviyede olduğuna dikkati çekerek, "Şu anda mevcut gölün blok halinde minimum 15 santim buz tuttuğunu tespit ettik. Gölün üzerinde örnekleme yapmaya devam ediyoruz. Buzun kalınlığı ve yoğunluğu burada at arabasıyla gezmek için uygun görünüyor." diye konuştu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.