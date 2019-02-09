'Çin makamlarının Uygur Türklerine asimilasyon politikası büyük bir utanç kaynağıdır' Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 'Çin makamlarının Uygur Türklerine yönelik sistematik asimilasyon politikası, insanlık adına büyük bir utanç kaynağıdır.' denildi.