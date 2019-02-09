'Çin makamlarının Uygur Türklerine asimilasyon politikası büyük bir utanç kaynağıdır'
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 'Çin makamlarının Uygur Türklerine yönelik sistematik asimilasyon politikası, insanlık adına büyük bir utanç kaynağıdır.' denildi.
- AA
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Çin makamlarının Uygur Türklerine yönelik sistematik asimilasyon politikası, insanlık adına büyük bir utanç kaynağıdır." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, "Çin makamlarını, Uygur Türklerinin temel insan haklarına saygı göstermeye ve toplama kamplarını kapatmaya davet ediyoruz. Türk kamuoyunun ağır insan hakları ihlalleri konusundaki tepkisinin Çin makamlarınca dikkate alınmasını bekliyoruz." denildi.
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