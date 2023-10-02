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Cinayet cezasız kalmadı: 2 sanığa müebbet hapis

Hakkari'de bir kişinin öldürülmesine ilişkin davada 2 sanığa müebbet hapis cezası verildi.

AA2 Ekim 2023 Pazartesi 16:59 - Güncelleme:
Cinayet cezasız kalmadı: 2 sanığa müebbet hapis
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Hakkari'ye bağlı Kaval köyünde 5 yıl önce kaybolan ve cesedi geçen yıl mağarada bulunan kişinin öldürülmesiyle ilgili davada 2 sanık, müebbet hapisle cezalandırıldı.

Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, tutuklu sanık H.K, tutuksuz sanık A.D, tarafların avukatları ve maktulün yakınları katıldı.

Başka bir suçtan hükümlü olan sanık A.Y. de tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Duruşmada savunma yapan sanıklar, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıklar H.K. ve A.Y'nin "nitelikli kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına, A.D'nin ise beraatine karar verdi.

Merkeze bağlı Kaval köyünde 2018'de kaybolan ve öldürüldüğü tespit edilen 9 çocuk babası Halil Duman'ın (76) cesedi, Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 24 Mayıs'ta yakalanan ve çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanan A.Y. ve H.K'nin ifadeleri sonucu köyün kırsalındaki bir mağarada bulunmuştu.

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