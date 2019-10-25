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Cinayet Süsü filmi vizyona girdi mi? Cinayet Süsü filmi konusu ne?

Cinayet Süsü filmi vizyona girdi mi? Cinayet Süsü filmi konusu ne? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Ali Atay'ın yönetmenliğini üstlendiği 'Cinayet Süsü', gizemli bir seri katil vakasını çözmeye çalışan cinayet büro ekibinin maceralarını konu ediniyor. Atay'ın senaryosunu Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi ile birlikte yazdığı komedi türündeki filmin başrollerinde Uğur Yücel, Binnur Kaya, Cengiz Bozkurt, Feyyaz Yiğit, Mert Denizmen ve Mehmet Özgür oynuyor. 'Limonata' ve 'Ölümlü Dünya'nın ardından üçüncü kez yönetmen koltuğuna oturan Ali Atay, 'Cinayet Süsü' filmine ilişkin, 'Film her şeyin ötesinde çok komik oldu. Bu tür filmlerin gerçekten seyirciyle buluşmasını istiyoruz.' dedi. Cinayet Süsü filmi hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Cinayet Süsü filmi vizyona girdi mi? Cinayet Süsü filmi konusu ne? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Yönetmen koltuğunda Ali Atay'ın oturduğu Cinayet Süsü filmin başrollerinde Uğur Yücel, Binnur Kaya, Cengiz Bozkurt, Feyyaz Yiğit, Mert Denizmen ve Mehmet Özgür oynuyor. Cinayet Süsü, gizemli bir seri katil vakasını çözmeye çalışan cinayet büro ekibinin maceralarını konu ediyor. Cinayet Süsü filmi hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. 
 
CİNAYET SÜSÜ FİLMİ VİZYONA GİRDİ Mİ?
Ali Atay'ın yönettiği, Uğur Yücel, Binnur Kaya, Cengiz Bozkurt, Feyyaz Yiğit, Mert Denizmen ve Mehmet Özgür'ün başrollerini paylaştığı "Cinayet Süsü" izleyici ile buluştu.
 

CİNAYET SÜSÜ FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

 

CİNAYET SÜSÜ FİLMİ KONUSU NE? 
Ali Atay'ın yönetmenliğini üstlendiği "Cinayet Süsü", gizemli bir seri katil vakasını çözmeye çalışan cinayet büro ekibinin maceralarını konu ediniyor. 
 
Cinayet Süsü, gizemli bir seri katil vakasını çözmeye çalışan cinayet büro ekibinin maceralarını konu ediyor. Başkomiser Emin, komiser Salih, komiser Asuman ve komiser yardımcısı Alaattin'den oluşan Cinayet Büro ekibi ilginç bir vaka ile karşı karşıyadır. Birbiri ardına işlenen cinayetleri araştıran ekip, hiçbir delil ve ipucuna ulaşamaz
 

 
Cinayetlerin gittikçe artması, basının ve halkın olayla fazlasıyla igilenmesi, buna rağmen ekibin hiçbir ilerleme katedememesi Başkomiser Emin ve arkadaşları üzerinde büyük bir baskı oluşturur. Bu sırada Emniyet Genel Müdürü, davanın çözümünde yardımcı olması için “suç uzmanı” Dizdar Koşu'yu Emin'in ekibine atar. Üzerlerindeki baskıdan dolayı iyice ezilen Emin ve ekibi, karşılaştıkları en tuhaf seri cinayet zincirini çözebilmek için her yönteme başvurur. Bu kedi fare oyununda katili mi pes edecektir yoksa polisler mi?
 
CİNAYET SÜSÜ OYUNCULARI KİMLER?
Atay'ın senaryosunu Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi ile birlikte yazdığı komedi türündeki filmin başrollerinde Uğur Yücel, Binnur Kaya, Cengiz Bozkurt, Feyyaz Yiğit, Mert Denizmen ve Mehmet Özgür oynuyor.

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