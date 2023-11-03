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Cinayeti Balıkesir'de işlemişti... İzmir'de yakalandı

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde bir gencin kafede çıkan tartışmada silahla vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 17 şüpheliden aralarında katil zanlısı ve babasının da olduğu 5 kişi İzmir'de tutuklandı.

AA3 Kasım 2023 Cuma 15:07 - Güncelleme:
Cinayeti Balıkesir'de işlemişti... İzmir'de yakalandı
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Bigadiç Abacı Mahallesi Kordon Boyu Caddesi'ndeki bir kafede 15 Ekim'de çıkan tartışmada Kemal Çetin'in (20) ile Mehmet İ. (20) tarafından tabancayla vurularak öldürülmesinin ardından polislerce çalışma başlatıldı.

Polis çalışma sonucu olayın failinin, akrabaları tarafından İzmir'in Aliağa ilçesine götürüldüğünü tespit etti.

Bigadiç Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Bigadiç ile Aliağa ilçe emniyet müdürlüklerinin dün düzenlediği operasyonda katil zanlısı Mehmet İ. ve babası İsmail İ. Aliağa'da yakalandı.

Ekipler, 120 saatlik güvenlik kamerası, Plaka Tanıma Sistemi ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kayıtlarının incelenmesi sonucunda olayla ilgisi bulunduğu tespit edilen 15 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

Zanlılardan 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi, diğerleri adliyeye sevk edildi.

Mehmet İ'nin yanı sıra onun kaçmasına ve saklanmasına yardımcı oldukları öne sürülen babası İsmail İ'nin de bulunduğu diğer 4 zanlı cumhuriyet savcılığındaki sorguları sonrası çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 7 şüpheli ise haklarında adli kontrol kararı verilerek serbest bırakıldı.

  • Balıkesir Bigadiç
  • cinayet şüphelileri
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