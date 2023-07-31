Cinayetlerle gündeme gelen Esenyurt'ta ''gettolaşma'' tehlikesi!

Esenyurt'ta iki aile arasında sosyal medyada başlayan atışma, tekel bayisine yönelik saldırıyla sonuçlanırken güvenlik kamerasının saniye saniye kaydettiği şehrin göbeğinde işlenen bu korkunç cinayet, izleyen milyonlarca kişinin kanını dondurdu.

CİNAYETE KARIŞAN 4 ŞÜPHELİDEN 3'Ü YAKALANDI



Güzelyurt Mahallesi'nde 28 Temmuz'da meydana gelen olayla ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma devam ediyor. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, soruşturma kapsamında aranan firari şüpheliler A.Ö. ve T.Ö'nün yakalanması çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda olayın ardından şüphelilerin kaçmasına yardım ettiği iddia edilen H.A. gözaltına alındı. H.A. ile soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan M.Ö. ve S,Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

ESENYURT'TAKİ GENEL ASAYİŞ UYGULAMASINDA 28 BİN 890 KİŞİ DENETLENDİ



İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Çevik Kuvvet, Güven Timleri Şube Müdürlükleri ve ilgili birimlerin katılımıyla uygulama yapıldı.

İlçedeki ana arter ve girişlerde dün 21.00-24.00 saatleri arasında 6 dron ile 1 helikopterin de desteğiyle yapılan uygulamaya 612 ekip ve 2 bin 112 personel katıldı. Denetimler sırasında 28 bin 890 kişi sorgulanırken, hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan 10 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 76 şüpheli yakalandı. Yoklama kaçağı olduğu belirlenen 54 kişinin de yakalandığı uygulamalarda, durdurulan 4 bin 35 araçtan 354'ünün sürücüsüne 472 bin 835 lira ceza kesildi, 10 araç da trafikten menedildi. Kontroller sırasında 18 işletmeye de idari işlem uygulandı. Durdurulan araçlar ve denetlenen mekanlardaki aramalar ile kontrol edilen kişilerin üst aramasında 16 silah, bir miktar mermi ve 213 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

'CİNAYETİN NEDENİ ÖDEYEMEDİĞİM BORCUM'

Tekel bayide öldürülen 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen'in babası aynı zamanda büfenin sahibi Cantürk Erzen, katil zanlılarını 20 yıldır tanıdığını, inşaat demiri aldığı Murat Özer'e 600 bin TL borcu olduğunu belirtti. Baba Erzen, "Her esnaf sıkıntıya girer, çocuğumu öldürmeleri mi gerekiyordu. Bir gün önce Beylikdüzü'ndeki bir kafede Tarık'la karşılaştım, konuşmadık. Murat Özer'le de karakolda karşılaştık, cinayetten haberi yokmuş gibi davrandı" dedi. Öte yandan büyük oğlu daha önce karşı taraftan birini vurunca baba Erzen'in kan parası ödediği; eski hasımlarının icra takibi başlatması üzerine Whatsapp'dan paylaşım yaptığı; cinayet nedeninin de bu paylaşım olduğu öne sürüldü.

CİNAYET ŞÜPHELİLERİ PKK VE FETÖ SEMPATİZANI ÇIKTI



Esenyurt'taki silahlı saldırının şüphelilerinden Tarık Ö.'nün, terör örgütü PKK ve FETÖ sempatizanı olduğu ortaya çıktı. Twitter hesabından paylaşım yapmayan Tarık Ö.'nün, terör soruşturmaları nedeniyle tutuklu bulunan HDP'li Selahattin Demirtaş ile ilgili paylaşımları ve FETÖ'cü hesapları beğendiği görüldü.



ESENYURT'TA SÜREKLİ CİNAYETLERLE GÜNDEMDE



Cinayeti işleyen grubun Ağrı'nın Tutak ilçesinden Sipki aşiretinin üyeleri olması ve Esenyurt'un cinayet haberleriyle çok sık gündeme gelmesi olayı farklı bir boyuta taşıdı.



"GETTOLAŞMA SUÇ ORANLARI ARTIYOR"



24 TV'ye konuşan uzmanlar Esenyurt'un sık sık cinayetlerle anılmasının başlıca sebeplerini sıraladı. İstanbul Aydın Üniversitesi Dekan Yardımcısı Sosyolog Doç. Dr. Gökçen Çatlı, "Esenyurt'a baktığımızda son yıllarda nüfus olarak büyük bir artış olduğunu görüyoruz. Esenyurt'ta mahallelere baktığınızda orada heterojen deriz biz sosyolojide. Yani çok yapılı iç ve dış göçlerle birbirine aslında aşina olmayan, farklı farklı grupların belli bir bölgede gruplaşması ve devamında gettolaşması suç oranında nüfusla birlikte bir artış meydana getirdiğini gösteriyor bize" yorumunda bulundu



"ESENYURT ÇOK GÖÇ ALAN BİR BÖLGE"



Türkiye Emekli Emniyet Müdürleri Derneği Başkanı 1. Sınıf Emniyet Müdürü İsmail Çalışkan ise "Esenyurt çok göç alan bir bölge. Burada her yerden gelen göçmen nüfusun fazlalığı söz konusu. Burada yaşayan insanlar için bir eğitim eksikliği var" ifadelerini kullandı.