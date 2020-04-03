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Türk profesörden ezber bozan maske çıkışı: Çin'de böyle yavaşladı

Koronavirüsün Türkiye'de görülmediği il kalmamışken salgından korunmak için maske kullanımının hayati önemine dikkat çeken uyarılar art arda geliyor. Prof. Dr. Derya Unutmaz maskesiz dışarı çıkılmaması gerektiğini söyledi ve ekledi: Çin'e bakın, bu işi en fazla araştırmış olan ülke maskesiz dışarı çıkamıyorsunuz. Aynı şekilde Güney Kore, Hong Kong... Zaten o kültürlerde var. Başlangıçta bulaşmasını da yavaşlatıcı bir etkisi oldu.

03 Nisan 2020 Cuma 09:42 - Güncelleme: 03 Nisan 2020 Cuma 09:48
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Habertürk'e konuşan Prof. Dr. Derya Unutmaz, "Herkeste potansiyel virüs varmış gibi görmek lazım. Çıkan sonuçlar çok net. Virüsü kapanların yüzde 30'u hatta bazı verilere göre yüzde 50'si hiç semptom göstermeyen kişiler" diyerek maskesiz dışarı çıkılmaması gerektiğini net olarak ifade etti.

"Bulaşma konusu ile alakalı görüşüm çok net maske kesinlikle takılmalı" diyen Unutmaz, iki ayrı maske olduğunu, bunlardan N95 denilen maskeleri hastalarla temas eden sağlık personelinin kullanması gerektiğini söyledi. Dışarı çıkması gereken ya da toplu taşıma gibi kapalı alanlara girenlerin kullanması gereken maskelerin cerrahi maskeler olduğunu kaydeden Unutmaz şunları söyledi:

"KİMDE VAR BİLMİYORUZ"

"Bu maskeler sizde virüs varsa karşınızdakine bulaştırmanızı önlüyor. Herkeste potansiyel virüs varmış gibi görmek lazım. Çıkan sonuçlar çok net. Virüsü kapanların yüzde 30'u hatta bazı verilere göre yüzde 50'si hiç semptom göstermeyen kişiler. Asıl yayan kişiler de bunlar. Bunlar da aramızda duruyor. Kimde virüs olduğunu bilmiyoruz. Konuşurken bile bu virüs geçebilir. Virüs havada kalmıyor ama karşılıklı iletişim var."

"YÜZDE 10 BİLE HAYATİ"

Salgından korunma için ellerin yıkanması gerektiğini söylediklerini ama buna karşın ellerin günde yüzlerce kez yüze temas ettiğini kaydeden Unutmaz, maskenin bu anlamda da koruyucu olacağını söyledi. Maskenin yüzde 10 koruyucu etkisinin bile hayati önem taşıdığını kaydeden Unutmaz, "Basit bir maskeyi takalım mı, takmayalım mı diye tartışma var. Ben bunu anlayamıyorum" diye konuştu.

"ÇİN'DE BÖYLE YAVAŞLADI"

Salgının ilk görüldüğü ülkeleri hatırlatan Unutmaz, "Çin'e bakın, bu işi en fazla araştırmış olan ülke maskesiz dışarı çıkamıyorsunuz. Aynı şekilde Güney Kore, Hong Kong... Zaten o kültürlerde var. Başlangıçta bulaşmasını da yavaşlatıcı bir etkisi oldu. Yüzde 100 değil tabii ama yüzde 10, 20 bile olsa inanılmaz bir rakam" diye konuştu.

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