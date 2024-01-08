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Cip istinat duvarı düştü! 1'i ağır 3 yaralı

Bayburt'ta cipin istinat duvarından düşmesi sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

AA8 Ocak 2024 Pazartesi 02:13 - Güncelleme:
Cip istinat duvarı düştü! 1'i ağır 3 yaralı
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Bayburt'ta Cipin istinat duvarından düşmesi sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

Gülten K. (49) idaresindeki 06 FE 2466 plakalı cip, Zahit Mahallesi Mamur Sokak'ta rampayı çıkarken henüz bilinmeyen nedenle geri gelmesi sonucu yaklaşık 4 metre yükseklikteki istinat duvarından bina girişine düştü.

Kazada, sürücü ile araçtaki Oya Pelin B. (28) ve Çimen K. (33) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çevredeki vatandaşların yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkardıkları yaralılar Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çimen K'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde cipin yokuşu çıkarken bir anda geriye gelmesi ve istinat duvarından düşmesi yer alıyor.

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