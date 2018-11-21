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'Çipras'ın Moskova ziyaretinde Türk Akımı'nın Yunanistan'dan geçmesi ele alınacak'

Türkiye, Türk Akımı üzerinden doğalgaz almaya başladığında enerji konusunda Türkiye'ye bağlı olacağından korkan Atina yönetiminin dev projenin Yunan topraklarından geçmesini istediği ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın 7 Aralık'taki Moskova ziyaretinde bu konuyu gündeme getireceği belirtildi.

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Atina hükümetinden bir kaynak, dev proje Türk Akımı'nın bittiğinde doğalgaz konusunda Türkiye'ye bağımlı hale gelmekten korkan Aleksis Çipras'ın 7 Aralık'ta Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yapacağı görüşmede Türk Akımı'nın Yunan topraklarından geçmesi konusunu ele alacağını ifade etti.
 
Yunan kaynak, "Yunanistan, enerji alanında Türk Akımı'na ilgi duyuyor. Bu, yapılan son istişare toplantılarında ve resmi açıklamalarda açıklık kazandı. Örneğin; Başbakan Yardımcısı Yanis Dragasakis, Rusya'nın Atina Büyükelçisi Andrey Maslov ile kasım başındaki görüşmesinde bu konuyu masaya yatırdı, Çipras da 15 Kasım'da Selanik'teki Balkan liderleri zirvesinde buna değindi" dedi.
 
'YUNANİSTAN RUSYA'DAN STRATEJİK YATIRIMLAR BEKLİYOR'
 
Bu arada kaynağa göre Atina, Rusya'nın stratejik yatırımlar yapmasını da istiyor.
 
Kaynak, "Rusya'nın Yunanistan'da turizm ve gayrimenkul gibi stratejik olmayan alanlarda önemli yatırımları olsa da, ziyaret kapsamında stratejik yatırımlar da görüşülebilir" diye ekledi.
 
Çipras, daha önce Türk Akımı doğalgaz boru hattının Türk-Yunan sınırı üzerinden devam etmesi ve Yunan toprakları üzerinden Avrupa'ya uzanması için Brüksel'de aktif şekilde çalışma yürüttüklerini söylemişti.
 
(Sputnik)

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