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Çirkin provokasyon: Camide içki içip fotoğrafını paylaşan şahıs yakalandı

İstanbul'da çantasında içkiyle camiye giren bir kişi, alkol şişesi ve enerji içeceğinin yer aldığı bir fotoğrafı 'Allah ile dertleştim biraz' notuyla Reddit hesabından paylaşmıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İslami değerlere açıkça saldıran şahsın yakalandığını duyurdu.

15 Eylül 2023 Cuma 23:00 - Güncelleme:
Çirkin provokasyon: Camide içki içip fotoğrafını paylaşan şahıs yakalandı

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İstanbul'da camiye giren bir şahıs, içeride alkol içtiği görüntüleri 'Allah ile dertleştim biraz' notuyla Reddit hesabından paylaştı.

Reddit'te 'Kondopolos' takma adını kullanan şahıs, fotoğrafın altına gelen yorumlara yazdığı cevaplarda da dini değerlerle açıkça alay etmeyi sürdürdü.

REZİL SÖZLER: "ATATÜRK'E EKBER" DEDİM CESARETİMİ TOPLADIM

Yazdığı bir mesajda caminin alt katının boş olduğunu belirten şahıs, "Ben de çantadan çıkardım içtim. İstanbul'un çok işlek bir semtinde ama boş bir cami" dedi.

"Nasıl becerdin bunu?" şeklindeki bir yoruma da cevap veren şahıs, "'Atatürk'e ekber' dedim cesaretimi topladım girdim içeri" ifadelerini kullandı.

"3 BİN 200 KAYDI İNCELESİNLER"

Pişkin mesajlarına devam eden şahıs, "3 bin 200 küsur caminin kameralarına ayrı ayrı baksınlar, bulduklarında paşa paşa karakola ifade vermeye giderim" diye yazdı.

BAKAN YERLİKAYA DUYURDU: ŞAHIS ADALETE TESLİM EDİLMİŞTİR

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya, "Sosyal medyada camide alkol kullandığını gösterir fotoğraf paylaşan ve '3200 cami içinde hangi cami olduğunu bulabilirlerse..." diye yazan S.Y.Ö. adlı şahıs İstanbul'da Emniyet mensuplarımızca yakalanmıştır. Kahraman Türk polisi her suçluyu bulup yakaladığı gibi bu şahsı da bulup yakalamıştır. Adalete teslim etmiştir. Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin." ifadelerini kullandı.

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