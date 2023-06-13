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Ciro endeksi yüzde 56,2 arttı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 56,2 artış gösterdi.

AA13 Haziran 2023 Salı 10:20 - Güncelleme:
Ciro endeksi yüzde 56,2 arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi, nisanda aylık bazda yüzde 3,6 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, nisanda yıllık bazda yüzde 56,2 yükseldi.

SANAYİ VE İNŞAAT ENDEKSLERİ

Sanayi sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, nisanda yıllık bazda yüzde 41,8 artış kaydetti. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi söz konusu ayda bir önceki aya göre yüzde 3,9 arttı.

İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, nisanda yıllık bazda yüzde 93,1 artış gösterdi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise nisanda bir önceki aya göre yüzde 6,3 yükseldi.

TİCARET VE HİZMET ENDEKSLERİ

Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 60,3, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 3 arttı.

Hizmet sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 66,1, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 4,1 artış kaydetti.

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