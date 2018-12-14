Cizre yeni haliyle göz kamaştırıyor

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Şırnak'ın Cizre Belediyesince yapılan hizmetler ve hayata geçirilen projelerle ilçe kabuk değiştirdi.

Yaklaşık 2 yıldır görevlendirme yapılan Cizre Belediyesi, ilçede vatandaşları yıllardır mahrum kaldığı hizmetlere kavuşturdu. Cizre Belediyesince yapılan hizmetler ve hayata geçirilen projelerle ilçede gözle görünür değişim yaşanıyor.

Sağlanan kaynakların sosyal, kültürel ve ekonomik yatırımlara dönüştüğü ilçede Dicle Nehri'nin kenarı, yapılan ışıklandırma ile gece ışıl ışıl, inşa edilen parklarla gündüz yemyeşil bir görünüme kavuştu.

Belediye, kısa süre zarfında 312 milyon liralık yatırımla ilçe halkını birçok hizmetle buluşturdu. Belediye son 2 yılda 239 kilometre içme suyu ve 59 kilometre kanalizasyon şebekesi yaptı, 107 kilometre sıcak asfalt döktü, Dicle Nehri ıslah projesini hayata geçirdi, hayvan pazarı inşa etti, 200 dönümden oluşan 9 parkı ve Kadın Kültür Merkezini hizmete soktu, sokak sağlıklaştırmaları ve ışıklandırma çalışmalarını yürüttü.

İsmail Ebu-liz taş köprüsü, 2 bin metrekarelik dikey bahçe, Millet Kıraathanesi gibi yatırımlar da önümüzdeki günlerde hayata geçirilecek.

"İmar ve ihya faaliyetleri devam ediyor"

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görevlendirmenin ardından yürütülen çalışmalarla ilçenin çehresinin değiştiğini belirterek, terör örgütünün ilçedeki çukur ve barikat saldırılarının ardından yapılan imar ve ihya faaliyetlerinde sona yaklaşıldığını söyledi.

"İlçede sadece beton bina yapmak, yol yapmak ve su getirmek çok önemli elbette ama bunun haricinde vatandaşlarımızın moral ve motivasyonunu yükseltecek, ilçemizin tanıtımına katkı sağlayacak faaliyetler de yapıyoruz." diyen Arıcan, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetleri de önemsediklerini belirtti.

Cizre Belediyesi olarak spora önem verdiklerini, belediye bünyesinde kadın ve erkek olmak üzere iki voleybol takımının bulunduğunu anlatan Arıcan, şöyle konuştu:

"İlçemizi yukarılara çıkartmak için imar ve ihya faaliyetleri devam ediyor. Millet Kıraathanesi, Bilim Merkezi, Türkiye'nin en büyük dikey bahçesi, 200 dönümden oluşan parklarımız, Dicle Nehri kenarını aydınlatmamız, belediye hizmet binamız, yeni içme suyu şebekemiz, içme suyu arıtma tesisimiz ve hayvan pazarımız olmak üzere birçok faaliyeti aziz Cizrelilere sunmak için gayret ve çaba harcıyoruz."

"Bizim için Dicle Nehri çok kıymetli ve nehrin etrafı daha önce çöp içindeyken şu anda tertemiz." diyen Arıcan, nehrin kenarını parklarıyla, ileride yapılacak taş köprüsüyle güzel bir hale getireceklerini anlattı.

Nehrin kenarında ülkenin en büyük dikey bahçesini yapmaya başladıklarını, 500 metreden oluşan devasa bir yapı olacağına dikkati çeken Arıcan, "Dikey bahçe, yeşil alan yoğunluğunda olacak ve bu güzel ilçeyi betimleyecek, güzel görsel efektler ve uygulamalarla gerçekleştireceğiz. Dikey bahçe gece aydınlatmasıyla görsel bir güzellik katacak." ifadelerini kullandı.

TOKİ konutlarının teslimatına başlandı

PKK'lı teröristlerin saldırılarında yıkılan evlerin yerine 3 bin 87 konut, 200 iş yeri, 3 cami ve 2 taziye evi yapıldığını, bunların 5 etaptan oluştuğunu, etaplardan 4'ünün tamamlandığını ifade eden Arıcan, konutların teslimatlarının yapılmaya başlandığını bildirdi.

Vatandaşlardan Abdullah Budak (67) da ilçeye son iki yılda büyük hizmetlerin yapıldığına şahit olduklarını söyledi.

Eski günleri bir daha yaşamak istemediklerini aktaran Budak, yapılan hizmetlerle ilçede değişimi yaşadıklarını belirtti.

"Böyle hizmetleri özlemiştik"

İdil ilçesinden Cizre'ye gezmek için gelen vatandaşlardan Mahmut İbrahimoğlu ise ilçenin her gün kendini yenilemiş halde gördüklerini belirterek, "Gündüz bakınca yemyeşil, gece ışıl ışıl bir Cizre görüyoruz. Uzun zamandır böyle huzurlu bir ortamda böyle hizmetleri görmeyi özlemiştik." dedi.

İbrahimoğlu, bu hizmetlerin mutluluk verici olduğunu, bu çalışmaların huzurun geldiğinin en büyük göstergesi olduğuna işaret etti.

Diyarbakır'dan ilçeye gezmeye gelen Ahmet Arzu, ilçeyi beklediğinden daha farklı bulduğunu, Cizre'nin bahçe ve parklarla çok güzel bir görünüm kazandığını belirtti.