Cizre'de 6 yıl sonra yağan kar çocukları sevindirdi

AA 10.02.2020 17:28 - Güncelleme: 10.02.2020 17:28

Geceden beri aralıklı olarak yağan kar dolayısıyla Cizre'nin Katran mevkisinde kapanan E-90 kara yolu, Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

Cizre ilçe merkezine 6 yıl aradan sonra düşen kar ise çocukları sevindirdi. Aileleriyle birlikte beyaz örtüyle kaplanan parklara çıkan çocuklar, kardan adam yapıp kar topu oynayarak doyasıya eğlendi.

Zeki Dakak, ilçeye 6 yıl aradan sonra kar yağdığını belirterek, "6 senedir Cizre'ye kar yağmıyordu. Çocuklarımız çok sevindi." dedi.

Agit Gerem ise bazı çocukların ilk kez kar gördüğünü belirterek, "Çocuklarımız parklarda kar topu oynayarak doyasıya eğlendi." ifadesini kullandı.