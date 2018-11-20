Çocuk tacizcisi FETÖ'cü tutuklandı
ABD'den sınır dışı edilip getirildiği İstanbul'da FETÖ üyeliğinden gözaltına alınan çocuk tacizcisi Mehmet Salih Gözegir çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
- DHA
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ABD'deki çatı kuruluşlarından Raindrop Vakfı'nda daha önce yönetim kurulu üyeliği yapan, "çocuk yaştakileri fuhuşa sanal ortamda teşvik etmek" ve "çocuğa cinsel saldırı teşebbüsünden" suçlu bulunarak ABD'den sınır dışı edilen Mehmet Salih Gözegir tutuklandı.
ABD'deki yargılamasının ardından Türkiye'ye gönderilen ve gözaltına alınan Gözegir, çıkarıldığı İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından "örgüt kurma ve yönetmek" suçundan tutuklandı.
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