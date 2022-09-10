İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Eylül 2022 Cumartesi / 14 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,2398
  • EURO
    18,3252
  • ALTIN
    1007.11
  • BIST100
    3521.38
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Çocuklar, aileleriyle birlikte 'temiz çevre' için pedal çevirdi
Güncel

Çocuklar, aileleriyle birlikte 'temiz çevre' için pedal çevirdi

Amasya'nın Merzifon ilçesinde küresel iklim değişikliği konusunda farkındalık oluşturmak için bir araya gelen çocuklar, aileleriyle bisiklet sürdü.

AA10 Eylül 2022 Cumartesi 17:18 - Güncelleme:
ABONE OL

Merzifon Belediyesi Prof. Dr. Haluk Özen Bilgi ve Öğrenme Merkezi tarafından "Kendi geleceğine, dünyanın geleceğine pedal çevir" sloganıyla bisiklet turu düzenlendi.

Etkinlikte, Naccar Mahallesi'nden başlayarak Hırka köyüne kadar pedal çeviren çocuklara aileleri de eşlik eti.

Prof. Dr. Haluk Özen Bilgi ve Öğrenme Merkezi Sorumlusu Eyüp Atıcıoğlu, AA muhabirine, çevre duyarlılığı oluşturmak ve bisiklet kullanımının önemine dikkati çekmek için etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Bisikletin daha fazla kullanılmasının önemli olduğunu belirten Atıcıoğlu, "Bisikletlerimiz, gelecek yüzyılın araçları olacak. Çünkü sıfır emisyon, sıfır karbon salınımı ve çevreye en uygun araç bisiklet. Temiz bir çevre için hem öğrencilerimizle hem de velilerimizle yaklaşık 5 kilometre bisiklet sürdük." dedi.

Uğur Sirkeci ise çevre dostu bisikletin kullanımının yaygınlaşmasına destek verdiğini dile getirerek, "Caddelerde hep araba ve elektrikli araçlar görüyoruz. Geleceğin teminatı gençlerle, bisikletin ulaşım aracı olarak önce Merzifon trafiğinde, sonrasında geleceklerinde yer edinmesi için bir araya geldik. Yaşanabilir dünya için herkesin bisiklet kullanması gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.