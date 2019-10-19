''Çocuklar doğa sizin hazinenizdir''

Emine Erdoğan inisiyatifiyle başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında, TEMA Vakfı tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Tetra Pak Türkiye iş birliğiyle hayata geçirilen ‘Sıfır Atık Eğitim Projesi’ tanıtıldı. Toplantıda konuşan Erdoğan, “Projemiz, şu anda 20 ilimizdeki okullarda, yaygın bir şekilde sürüyor. 3 yıl gibi kısa bir sürede 280 bin çocuğumuza sıfır atık eğitimi verilmesi hedefleniyor. Dünyayı kaybediyoruz. Bin yıllardır süregelen insanlık deneyimindeki büyük değişimler, bazı doğal dengelerde kırılmalara neden oldu” dedi.

HEDEF 5D FELSEFESİ

Bugün çöp diye nitelenen materyallerin çoğunun, henüz ömrünü tamamlamamış ürünlerden oluştuğuna değinen Erdoğan, “Kullan at ürünlerle çepeçevre kuşatılmış olduğumuzdan, her şeyi çöp olarak görüyoruz. Sıfır Atık Eğitimi’nin son aşaması olan, ‘doğaya geri kazandır’ felsefesi ise, geri dönüştürerek daha az kaynak tüketmeyi amaçlıyor. İşte 5D felsefesi olarak tanımlanan Sıfır Atık Eğitimi Projesi ile, bilinçli ve vicdanlı yeni bir nesil yetişiyor” değerlendirmesini yaptı. Erdoğan şunları söyledi; “Kıymetli çocuklar, gelecek sizindir. Hava, toprak, su sizindir. Gelecek güzel günleri, biz büyükler ve siz sevgili çocuklar birlikte inşa edeceğiz. Doğaya sahip çıkın. Doğa sizin hazinenizdir. Bu bilinçle, inanıyorum ki, 2023 ülkemizin Sıfır Atık hedeflerine de ulaştığı bir yıl olacaktır.”