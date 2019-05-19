'Çocuklarımıza öz gelecek inşa ediyoruz'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ‘Lisede ne yaptık?’ temalı tanıtım toplantısında, ders sayılarının azaldığı, kariyer ofislerinin oluşturulduğu ‘Yeni Ortaöğretim Modelini’ açıkladı. Bakan Selçuk, “Bu Türkiye’nin bir gelecek projesi, bir ekonomi projesi, bir sosyal hayat projesi. Türkiye’nin dünyada, bu topraklarda, bu coğrafyada onuruyla haysiyetiyle dimdik ayakta durabilmesinin bir eğitimsel projesi” dedi. Bugün ortaokul ve lisede olan çocukları 2030-2035’lere hazırladıklarını belirten Bakan Selçuk, “O günün dünyasına hazırlamak için elbette zamanın ruhuna uymak durumundayız ve bunun için ne gerekiyorsa da tasarlıyoruz. Tabii bütün bunları belirli bir milli kimlik ve bir benlik ülküsü içerisinde de ele almak zorundayız. Çünkü eğitim, evrensel olmakla beraber yerel değerleri de içinde barındırması ve bu toprakların, bu coğrafyanın belli değer sistemlerini içinde tutması gereken bir kurumdur. O sebeple bunu milli bir benlik ülküsü çerçevesinde de ele alma zaruretimiz var. Biz çocuklarımıza bir öz geçmişten söz etmiyoruz, biz çocuklarımız için bir öz gelecek yazmaktan söz ediyoruz” şeklinde konuştu.

HAYAL-ETKİNLİK-YAŞAM

Hayal-Etkinlik-Yaşam temalarında çalışmalarla değerlendirilmek üzere kısa adı HEY olan haftalık 5 saatlik zaman dilimleri planlandı. Bu zamanlarda öğrencilerin tasarım ve uygulama becerilerini geliştirecek etkinlikler yapmaları ve toplumsal fayda çalışmalarıyla yaşamla ilişki kurmaları hedefleniyor. Bu amaçla, 9-11. sınıflarda portfolyo, sunum ve değerlendirme çalışmalarına ayrılacak. Burada, öğrencilerin sadece akademik değil, sosyal ve duygusal becerilerinin gelişiminin sağlanması amaçlandı.

ÖĞRETMENE YATIRIM

2023 Eğitim Vizyonu’na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Ziya Selçuk, eğitimde öğretmenin baş aktör olduğuna işaret ederek, “Bizim işe öğretmenle başlamamız lazım ve öğretmenimize yatırım yapmamız lazım.” dedi. YÖK ile bu konuda yürütülen çalışmaları hatırlatan Selçuk, “Öğretmen yetiştirmenin kaynağı konusunda yeni bir açılım başlatacağız. Pilot eğitim fakültelerinin bu projenin içerisinde ele alınmasıyla bu süreç başlayacak” dedi.