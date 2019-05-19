'Çocuklarımıza öz gelecek inşa ediyoruz'
2023 Eğitim vizyonu kapsamında, liselerde ders saatlerini azaltacak yeniliklerle dolu ‘Yeni Ortaöğretim Modeli’ni açıklayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Biz çocuklarımıza bir öz geçmişten söz etmiyoruz, biz çocuklarımız için bir öz gelecek yazmaktan söz ediyoruz” dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ‘Lisede ne yaptık?’ temalı tanıtım toplantısında, ders sayılarının azaldığı, kariyer ofislerinin oluşturulduğu ‘Yeni Ortaöğretim Modelini’ açıkladı. Bakan Selçuk, “Bu Türkiye’nin bir gelecek projesi, bir ekonomi projesi, bir sosyal hayat projesi. Türkiye’nin dünyada, bu topraklarda, bu coğrafyada onuruyla haysiyetiyle dimdik ayakta durabilmesinin bir eğitimsel projesi” dedi. Bugün ortaokul ve lisede olan çocukları 2030-2035’lere hazırladıklarını belirten Bakan Selçuk, “O günün dünyasına hazırlamak için elbette zamanın ruhuna uymak durumundayız ve bunun için ne gerekiyorsa da tasarlıyoruz. Tabii bütün bunları belirli bir milli kimlik ve bir benlik ülküsü içerisinde de ele almak zorundayız. Çünkü eğitim, evrensel olmakla beraber yerel değerleri de içinde barındırması ve bu toprakların, bu coğrafyanın belli değer sistemlerini içinde tutması gereken bir kurumdur. O sebeple bunu milli bir benlik ülküsü çerçevesinde de ele alma zaruretimiz var. Biz çocuklarımıza bir öz geçmişten söz etmiyoruz, biz çocuklarımız için bir öz gelecek yazmaktan söz ediyoruz” şeklinde konuştu.
HAYAL-ETKİNLİK-YAŞAM
Hayal-Etkinlik-Yaşam temalarında çalışmalarla değerlendirilmek üzere kısa adı HEY olan haftalık 5 saatlik zaman dilimleri planlandı. Bu zamanlarda öğrencilerin tasarım ve uygulama becerilerini geliştirecek etkinlikler yapmaları ve toplumsal fayda çalışmalarıyla yaşamla ilişki kurmaları hedefleniyor. Bu amaçla, 9-11. sınıflarda portfolyo, sunum ve değerlendirme çalışmalarına ayrılacak. Burada, öğrencilerin sadece akademik değil, sosyal ve duygusal becerilerinin gelişiminin sağlanması amaçlandı.
ÖĞRETMENE YATIRIM
2023 Eğitim Vizyonu’na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Ziya Selçuk, eğitimde öğretmenin baş aktör olduğuna işaret ederek, “Bizim işe öğretmenle başlamamız lazım ve öğretmenimize yatırım yapmamız lazım.” dedi. YÖK ile bu konuda yürütülen çalışmaları hatırlatan Selçuk, “Öğretmen yetiştirmenin kaynağı konusunda yeni bir açılım başlatacağız. Pilot eğitim fakültelerinin bu projenin içerisinde ele alınmasıyla bu süreç başlayacak” dedi.
ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK
Lisenin 12. sınıfı ise öğrencilerin planladıkları kariyerlerine uygun ders seçimiyle yapacakları bir sınıf düzeyi olarak düşünüldü. Üniversite öncesinde öğrenciler, seçecekleri disiplinlerüstü kariyer dersleriyle hem bir üst eğitim kademesine hem de yetenekleri temelinde iş dünyasıyla buluşmaya hazırlanacak. Bu amaçla çizelge; akademik ders saatleri 24, proje ve sertifika çalışmaları 6, rehberlik çalışmaları da 10 olmak üzere toplam 40 saat olarak planlandı.
DERS SAYISI AZALIYOR
Yeni sistem ile 9. sınıfta 15-16 olan ders sayısı 8’e, 10. sınıfta 15-16 olan ders sayısı 9’a, 11. sınıfta 12-15 olan ders sayısı 9’a, 12. sınıfta 12-15 olan ders sayısı 7’ye düşürülecek. Akademik Gelişim Programı (AGEP) adıyla bütüncül bir yapıya kavuşturulan akademik dersler Anadolu Liseleri için 9-11. sınıflarda 35, 12. sınıflarda ise 24 ders saati olarak planlandı.
KARİYER OFİSLERİ
Öğrencilerin lise dönemi boyunca kendilerini tanımaları ve yaşamın diğer aşamalarını daha etkili yönetmelerini sağlamak üzere her okula Kariyer Ofisleri kurulacak. Ofislerle öğrencilerin, tüm alanlardan seçecekleri dersler aracılığıyla daha dengeli bir müfredat içinde kendilerini yetiştirmeleri hedefleniyor. Başta sertifika programları olmak üzere öğrencilerin edinmeleri gereken beceri alanları program içine alınarak okul zaman planlamasına dahil edildi.
YENİ SİSTEMİN İLK SINAVI 2024’TE
Yeni eğitim sistemi ile ilgili en çok soruların sorulardan bir tanesinin de üniversite sınavı olduğunun altını çizen Bakan Selçuk, “Türkiye okulları arasındaki imkan ve öğrenme farkı yüksek bir ülke. Bu tür ülkelerde sınav araç olmaktan çıkar amaç haline gelir. Biz okullar arasında imkan farklılıklarını azaltırsak bütün dünyada belli ülkelerinde örnekleri görüldüğü gibi bizde de sınavın baskısı azalacak” dedi. Yani sistemin ilk üniversite sınavı 2024’te gerçekleşecek.
BİLGİ KURAMI ZORUNLU
Bilgi Kuramı dersi 11-12. sınıflarda zorunlu hale geldi. Öğrencilerin, bilginin doğası üzerine yoğunlaşmaları sağlanarak, bilgilerin nasıl elde edildiğinin sorgulandığı, doğruluğunun kanıt temelli gerekçelendirildiği becerilerin kazandırılması amaçlanıyor. Diğer derslerin de Bilgi Kuramı’yla ilişkilendirilmesi ve sorgu temelli bakış açısıkazandırılması hedefleniyor.
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