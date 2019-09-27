Çocuklarımızı geri versinler
Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eylemi 25. gününe girdi. Anneler, “Artık yeter diyoruz. Kimseden korkmuyoruz. Çocuklarımızı geri verin” dedi.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutarak 3 Eylül’de HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan annelere, HDP’lilerin ‘Sabrımızı taştı. Gençlerimiz gereğini yapacak’ tehdidi üzerine, anneler il binasına girmek isteyince gerginlik yaşandı. HDP’lilere tepki gösteren anneler, polis tarafından sakinleştirildi. Anne Ayşegül Biçer, korkmadıklarını, oturma eylemine korkmadıkları için başladıklarını söyledi. Evlatları için her türlü mücadeleyi vereceklerini bildiren Biçer, sadece evlatlarını istediklerini belirtti. Biçer, şunları kaydetti: “Biz evladımızı istiyoruz. Evladımızı istediğimiz için suçlu durumuna düşürmek istiyorlar. Bize hakaret ediyorlar. Söylenecek çok söz var. Onlar utanmıyor. Ben buradayım. Gerekirse canımı veririm. Evladımı getiremezsem bile binlerce gence örnek oluruz. PKK’yı bitirmeden buradan kalkmıyoruz. Biz perde ve cam arkalarına girmiyoruz. Çıkmışlar diyorlar ki ‘sabrımızı taşırıyorlar’. Biz mi yoksa onlar mı bizim sabrımızı taşırıyor?” Muş’ta 5 yıl önce kandırılarak dağa götürülen oğulları Musa için aynı durumdaki diğer anneler ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaparken evlatlarının çıkan çatışmada öldüğünü öğrenen Gürtürk ailesi, eli kanlı terör örgütü PKK’ya tepki gösterdi. 11 çocuk annesi İkram Gürtürk,“Çocuğum okuldayken kandırıldı, dağa götürüldü. Daha küçüktü, nasıl kandırıldığını anlayamadık” dedi.
BİZİM CİĞERİMİZ YANDI
Gürtürk, “Diyarbakır’dayken oğlumun ölüm haberini aldık. Allah hakkımızı yerde bırakmasın. Ciğerimiz parçalanmış. Tek dileğimiz diğer dağdaki çocukların sağ geri getirilmesi. Herkes annedir, herkes babadır, bizim ciğerimiz yandı başkalarının ciğeri yanmasın. Biz devletçiyiz. Biz huzur ve birlik istiyoruz” diye konuştu. Baba Mehmet Gürtürk de “Artık kimsenin ciğerini yakmasınlar. Her gün anneler ağlıyor. Her gün onlara beddua ediyorlar. Bu iş böyle olmaz. Biz kardeşiz. Biz kimin maşasıyız. Kimse evladını ölüme göndermez” ifadesini kullandı.
Terör örgütünden hesap soran ailelerin yanındayız
DİYARBAKIR’da HDP İl Binası önünde oturma eylemini sürdüren annelere destek veren Malatya Sivil Toplum Platformu üyeleri, verilen mücadeleyi sonuna kadar desteklediklerini söylediler. Platform adına basın açıklaması yapan Gülten Benli, terör örgütlerinin karşısında duran ve onların siyasi uzantılarından korkusuzca hesap soran tüm annelerin yanında olduklarını belirterek Diyarbakır’da başlatılan haklı mücadeleyi bütün kalpleri ile desteklediklerini söyledi. Teröristler ve onların siyasi uzantılarının demokrasiyi kalkan olarak kullandığını ifade eden
Benli, “Kendilerine güç vehmettiklerinde devlete ve millete meydan okumakta, devletin asil mücadelesi karşısında ezilmeye başlayınca da demokratik müzakere talebinde bulunup zaman kazanmaya çalışmaktadır. Yok olma tehlikesini hissettiklerinde arkalarına emperyalist güçleri ve devşirilen sözde aydınları alarak demokratik hak ve özgürlüklerden dem vurmaktadır. Çocuk yaştaki evlatlarımızı vatan, devlet ve millet düşmanı haline getirerek eline silah vermek demokratik hak ve özgürlükler kapsamında nasıl değerlendirilebilir?” ifadelerine yer verdi.
Annelerin bu haykırışına herkes ses vermelidir
HDP il binası önünde oturma eylemi yapan annelere, Muş’tan Bidri ve Elmani ailesinin temsilcileri ile Tunceli’den gelen Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen üyeleri de
destek ziyaretinde bulundu. Memur-Sen İl Temsilcisi Bülent Kar da Tunceli’den bütün anne ve babaların selamını çocukları için oturma eylemi yapan annelere getirdiklerini ifade etti.
KENDİMİZİ ONLARIN YERİNE KOYALIM
Annelerin çığlığı ve haykırışının farkında olduklarını dile getiren Kar, “Çocuğum bir gün ateşleniyor, sabaha kadar bekliyorum. Burada anneler var, yıllardır çocuğundan ‘ölü müdür sağ mıdır’ haber alamıyor. Ne durumda bilmiyor. İnsan kendini onların yerine koyunca dizlerinin bağı çözülüyor” ifadelerini kullandı.
Kar, annelere her kesimden destek verilmesi gerektiğine işaret ederek, “Tüm Türkiye’nin buna ses vermesi ve destek olması lazım. Sporcusundan sanatçısına, akademisyenine kadar herkes ses vermeli. Biz burada ne kadar büyük tepki verirsek bu problem en kısa zamanda çözülür” değerlendirmesinde bulundu.
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