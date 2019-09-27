Çocuklarımızı geri versinler

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutarak 3 Eylül’de HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan annelere, HDP’lilerin ‘Sabrımızı taştı. Gençlerimiz gereğini yapacak’ tehdidi üzerine, anneler il binasına girmek isteyince gerginlik yaşandı. HDP’lilere tepki gösteren anneler, polis tarafından sakinleştirildi. Anne Ayşegül Biçer, korkmadıklarını, oturma eylemine korkmadıkları için başladıklarını söyledi. Evlatları için her türlü mücadeleyi vereceklerini bildiren Biçer, sadece evlatlarını istediklerini belirtti. Biçer, şunları kaydetti: “Biz evladımızı istiyoruz. Evladımızı istediğimiz için suçlu durumuna düşürmek istiyorlar. Bize hakaret ediyorlar. Söylenecek çok söz var. Onlar utanmıyor. Ben buradayım. Gerekirse canımı veririm. Evladımı getiremezsem bile binlerce gence örnek oluruz. PKK’yı bitirmeden buradan kalkmıyoruz. Biz perde ve cam arkalarına girmiyoruz. Çıkmışlar diyorlar ki ‘sabrımızı taşırıyorlar’. Biz mi yoksa onlar mı bizim sabrımızı taşırıyor?” Muş’ta 5 yıl önce kandırılarak dağa götürülen oğulları Musa için aynı durumdaki diğer anneler ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaparken evlatlarının çıkan çatışmada öldüğünü öğrenen Gürtürk ailesi, eli kanlı terör örgütü PKK’ya tepki gösterdi. 11 çocuk annesi İkram Gürtürk,“Çocuğum okuldayken kandırıldı, dağa götürüldü. Daha küçüktü, nasıl kandırıldığını anlayamadık” dedi.

BİZİM CİĞERİMİZ YANDI

Gürtürk, “Diyarbakır’dayken oğlumun ölüm haberini aldık. Allah hakkımızı yerde bırakmasın. Ciğerimiz parçalanmış. Tek dileğimiz diğer dağdaki çocukların sağ geri getirilmesi. Herkes annedir, herkes babadır, bizim ciğerimiz yandı başkalarının ciğeri yanmasın. Biz devletçiyiz. Biz huzur ve birlik istiyoruz” diye konuştu. Baba Mehmet Gürtürk de “Artık kimsenin ciğerini yakmasınlar. Her gün anneler ağlıyor. Her gün onlara beddua ediyorlar. Bu iş böyle olmaz. Biz kardeşiz. Biz kimin maşasıyız. Kimse evladını ölüme göndermez” ifadesini kullandı.

Terör örgütünden hesap soran ailelerin yanındayız