Çocukların karnelerini sosyal medyadan uzak tutun

IHA 17.01.2020 16:18 - Güncelleme: 17.01.2020 16:18

Uz. Psk. Olcay Geçgel, karne alan öğrencilerin velilerine önemli uyarılarda bulundu. Karne gününden önceki gece heyecanı hemen herkesin yaşadığını kaydeden Geçgel, çocuklar için ciddi bir öneme sahip karne günlerinin şimdilerde çocuklardan daha fazla aileler için heyecan ve mutluluk kaynağı olabildiğini kaydetti.

Ailelerin yaşadıkları duyguların içinde bulunulan yüzyılın vermiş olduğu etki ile sosyal medya ile bütünleşip bir gösteri haline gelebildiğine değinen Geçgel, “Karne, öğrencilerin okulunun devam ettiği dönem boyunca gösterdikleri performanstır. Performans düzeyi dönem içinde yüksek performans ve düşük performans düzeyleri şeklinde değişkenlik gösterebilir. Yani, karneye yansıyan performans, aslında değiştirilebilen, yükselip düşebilen bir düzeydir ve değişkenlik gösterebilir.

Bazı ebeveynler karneye yansıyan tabloyu çocuğunun zeka seviyesi olarak değerlendirip, değişemez bir sonuçmuş gibi tepki verirken çocukların ruh sağlıkları üzerinde kalıcı bir zarar bırakabilmektedirler. Ebeveynler bilmelidirler ki, kendilerinin düşündükleri gibi bir amaç değil yalnızca araçtır karne.

Sosyal medyada gördüğümüz anne ve babaların çocuklarının karnelerini paylaşıyor olmaları, ilerleyen eğitim dönemi içinde çocuğun ‘başaramazsam rezil olurum’, ‘anne ve babamın yüzüne nasıl bakarım’ şeklindeki ifadelerine sebebiyet vererek eğitim hayatında ilerleyen dönemlerde ciddi seviyede sınav kaygısı oluşturabilmektedir.

Bu nedenle anne ve babaların çocukların karnelerini sosyal medyadan uzak tutmak ve başarı düzeyleri ile övünüp kendilerine bir pay çıkarmak çocukla olan ilişkinin temellerine verilecek büyük zararları oluşturmaktadır. Karneye yüklenen anlamı her geçen gün arttırmak, çocuğun başarısını o dönemlik performansa göre değerlendirmek ve çeşitli yollarla insanlarla paylaşmak yerine çocukları son derece özel hissettirerek gözlerine bakıp, sarılıp, gösterdikleri çabaların farkında olduğunuzu ve bunun sizi çok mutlu ettiğini dile getirmek kendilerine vereceğiniz en güzel ve özel hediye olacaktır” diye konuştu.