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Çok Gezenti Burak Akkul'un son durumu nasıl? Koronavirüs olan Burak Akkul'un durumu hakkında son dakika haberi!

Türkiye'deki ilk koronavirüs hastaları arasında yer alan Burak Akkul'dan son dakika haberi geldi! Koronavirüsten dolayı yoğun bakımda tedavi gören Çok Gezenti programının sunucusu Burak Akkul'un son durumu merak ediliyordu. Uzun süredir yoğun bakımda olan Çok Gezenti programının sunucusu Burak Akkul yoğun bakımdan çıktı ve serviste tedavi altına alındı. Peki Çok Gezenti Burak Akkul'un son durumu nasıl oldu? Koronavirüs olan Burak Akkul'un durumu hakkında son dakika haberi!

09 Nisan 2020 Perşembe  15:15 - Güncelleme: 09 Nisan 2020 Perşembe 15:15
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Çok Gezenti programının sunucusu Burak Akkul, koronavirüs olduğunu sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak duyurmuştu. Koronavirüs tedavisi gören Burak Akkul, ağırlaşarak yoğun bakıma alınmıştı. Koronavirüsten dolayı yoğun bakımda olan Burak Akkul'un son durumu merak ediliyordu. Koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavisine yoğun bakımda devam edilen ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi Seda Akkul, sosyal medya hesabından müjdeli haberi paylaştı.

BURAK AKKUL İYİLEŞTİ Mİ?

Son durumunu sosyal medya hesabından paylaşan Çok Gezenti programının sunucusu Burak Akkul; 20 gündür yoğun bakımda olduğunu, yoğun bakım sürecini atlatıp servis odasına alındığını ifade etti. Burak Akkul ve eşi Seda Akkul'un ikinci koronavirüs testi negatif çıktı. Burak Akkul; biraz daha güçlendikten sonra evlerine döneceklerini ifade etti.

Ünlü sunucu Burak Akkul, Çok Gezenti isimli gezi programının sunuculuğunu yapıyordu. Son olarak İngiltere'deki eşinin yanına giden Burak Akkul'un corona virüsü orada kaptığı tahmin ediliyor.

İşte Akkul’un açıklaması:

Eşi Seda Akkul ile çektiği videoyu paylaşan Burak Akkul, "20 gün yoğun bakımda uyutulmanın ardından servis odasındayım. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastenesi’nde Dr. Mehmet Altıntaş ve hastane ekibine bir süre daha emanetiz. Seda Akkul ile 2. Covid19 negatif raporlarımızı aldık. Ben biraz daha güçlenince evimize döneceğiz" dedi.

VİDEO ÇEKEREK DURUMUNU ANLATMIŞTI

Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Burak Akkul'un tedavisine karantina altında devam edilmişti. Hastanede odasından bir kanala bağlanarak yaşadığı süreci anlatan Akkul "İngiltere'den gelince evdeki 2. günümde ağırlaştım. Ateşlenince hastaneye gittik, serumlar verilince ateş düşüyor ancak gün içinde 3-4 defa yeniden yükseliyordu. Çok ihtimal vermedim. Tekrar ateşlenince Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Bugün hastanede 5. günüm ve koronavirüs test sonuçlarım pozitif çıktı. Ama bugün ilk defa ateşli öksürük yoktu. 6 gündür bu hastalığı çekiyorum. Kimden nasıl bulaştığını bilmek mümkün olmuyor" diyerek hastalığın nasıl ilerlediğini anlatmıştı.

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