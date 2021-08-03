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Çok konuşulacak görüntüler! Ağaçların dibinde patlamamış torpil bulundu

Türkiye'nin birçok ilinde çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ederken, Muğla'da ormanlık alanda onlarca patlamamış torpil bulundu.

3 Ağustos 2021 Salı 07:39 - Güncelleme: 3 Ağustos 2021 Salı 07:52
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Türkiye'de orman yangınlarıyla mücadele 5 ilde 10 noktada devam ediyor: Aydın, Isparta, Denizli, Antalya ve Muğla... Antalya Gündoğmuş'taki yangın kısmen kontrol altına alındı, Manavgat'ta alevlerin ilerlemesi nedeniyle bir mahalle daha boşaltıldı. Muğla Seydikemer'deki yangın kontrol altında, Marmaris Hisarönü'nde yangın rüzgarın da etkisiyle şiddetini artırdı. Aydın'da çıkan ve Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine sıçrayan yangın nedeniyle iki mahalle tahliye edildi.

PATLAMAMIŞ TORPİL BULUNDU

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Muğla-Datça Aktur bölgesinde gençler, makilik arazide her beş on metre aralıklarla çamların altına serpiştirilmiş; sıkıştırılmış baruttan yapılmış, güneşle parlayabilecek torpillerden buldu.

Bu durum terör şüphesini akıllara getirdi.

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