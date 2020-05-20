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Güncel

Çokal Barajı'nda çok sayıda ölü balık kıyıya vurdu

Tekirdağ'ın Şarköy ve Malkara, Çanakkale'nin de Gelibolu ilçesine sınırları bulunan Çokal Barajı göletinde, çok sayıda ölü balık kıyıya vurdu.

AA20 Mayıs 2020 Çarşamba 16:18 - Güncelleme: 20 Mayıs 2020 Çarşamba 16:21
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Malkara ilçesine bağlı Sağlamtaş Mahallesi'nde çiftçilik yapan Yaşar Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, ağır bir koku gelen suda bulunan çok miktarda ölü balığın kıyıya vurduğunu söyledi.

Balık ölümlerinin çevredeki fabrika atıklarından kaynaklandığını öne süren Öztürk, "Buradan ne balık yenir, ne de su içilir. Yetkililerin bu sorunu çözmesi gerekiyor. Her taraf simsiyah, katran gibi olmuş. Kıyılar balık içinde kalmış. Bu durum insanlara da zarar verebilir. Yıllar önce de bu bölgede milyonlarca balık ölmüştü." dedi.

Bölgedeki mahalle muhtarları ise Ramazan Bayramı sonrasında Tekirdağ Valiliğine ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine şikayet dilekçesi vereceklerini ifade ettiler.

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