Çöp evde bulunan Cem Muhammet Türkiye'yi sarsmıştı! Cani teyze hakkında yeni gelişme

Bursa'da 10 yaşındaki yeğeni Cem Muhammed A.'yı, bir yıl çöp eve çevirdiği dairede kilitli tutan teyze Kamuran Pınar A. hakkında 30 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İddianamenin ayrıntılarında ise Cem Muhammed'in babası olduğunu söyleyen Ufuk Çelikkol'un DNA testi yaptırmasına karar verdi.

Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre Cem Muhammed'in babası olduğunu söyleyen Ufuk Çelikkol'un ifadesi de iddianamede yer aldı.

Baba Çelikkol, küçük çocuğun kendi çocuğu olduğunu ve şikayetçi olduğunu belirtti.

Savcılık Çelikkol'a ait nüfus kayıt örneğini incelediğinde, Cem Muhammed'in babası olduğuna dair herhangi bir kayda rastlanılamaması üzerine DNA testi yaptırılarak mağdur çocuğun babası olup olmadığını belirlenmesini kararlaştırdı.

Babanın şikayetini de DNA sonuçlanana kadar ayrı bir soruşturma üzerinden yürütüleceği öğrenildi.

O GÖRÜNTÜLERİ ÇEKEN EMLAKÇI ANLATTI

Sosyal medyada yayınlanan ilk görüntüleri çekerek olayın duyulmasını sağlayan emlakçı Seda Baykal Balcı'nın da tanık sıfatıyla verdiği ifade iddianamede kendisine yer buldu.

Kiraya verilen bir dairenin kirasının ödenmemesi nedeniyle avukata başvurulduğunu öğrendiğini dile getiren Balcı, mahkeme kararı ile kiracının evden çıkartıldıktan sonra evin kilidini çilingir marifetiyle değiştirilerek tekrar eve girdiğini söyledi.

CEP TELEFONUMLA KAYDA ALDIM

Evin içerisinde çöp olması nedeniyle avukatlarının belediye görevlilerine bilgi verdiğini aktaran Balcı, " 22 Temmuz tarihinde saat 18.30 sıralarında evi temizlemek için gelen belediye görevlilerine eşlik ederek, evin durumunu cep telefonumla kayda aldım.

Belediye görevlileri ile birlikte söz konusu eve gittiğimizde odalardan birisinin kapısı kilitliydi. Kilitli olan kapıyı açınca yatak üzerinde bitkin bir halde yatan çocuk gördüm. Çocuğun evde ne zamandır ne amaçla tutulduğunu ise bilmiyordum" şeklinde ifade verdi.

BAKIRKÖY RUH VE SİNİR HASTALIKLARI'NDA GÖZLEM ALTINA ALINDI

Sabah'ın haberine göre, Teyze Kamuran Pınar A.'nın cezai sorumluluğuna ilişkin savcılık tarafından rapor istendiği öğrenildi.

İddianamede, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin sağlık kurulu raporuna göre, teyze Acar için istenen raporun yatarak takip ve gözlem sonrasında düzenlenmesini uygun olduğu belirtildi.

Bunun üzerine Teyze Kamuran Pınar A., İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözlem altına alınmasına karar verildi.

CEZAİ SORUMLULUĞU TAM

Düzenlenen rapora göre, teyzenin suçları esnasında ceza sorumluluğunu etkileyecek herhangi bir akıl hastalığı ya da zayıflığının saptanmadığı, suç tarihinde işlediği suçları algılayabildiği ve davranışlarını yönlendirme yeteneğinin tam olduğu, böylece cezai sorumluluğunu tam olduğunun altı çizildi.