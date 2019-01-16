Çöpten 1 yılda 35 milyon kilovat elektrik üretildi

Açığa çıkan ısı serada kullanılıyor

Elektrik üretiminde jeneratörlerin çalışmasıyla ortaya çıkan ısının seralarda kullanıldığını dile getiren Altay, "Açığa çıkan ısıdan faydalanmak için bin 200 metrekare alana sera kuruldu. Burada domates üretiliyor. Ayrıca elde edilen ısı, üretim tesisinin ısıtılmasında da kullanılıyor." ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı desteğiyle 1 milyon 720 bin metrekarelik alanda Konya Katı Atık Yönetimi Projesi'ni de gerçekleştirdiklerini anımsatan Altay, şunları kaydetti:

"Türkiye’nin en büyük çevre yatırımlarından biri olan bu proje sayesinde Aslım Katı Atık Depolama Sahası'nın rehabilitasyonu, düzenli katı atık depolama alanı, katı atık transfer istasyonu, katı atık sızıntı suyu arıtma tesisi ve idari bina, laboratuvar ve atölye binası gibi yardımcı binaların yapımı gerçekleştirildi."