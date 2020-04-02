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Çorum Valiliği: 497 koronavirüs testinin 29'u pozitif, 1 can kaybı var

Çorum'da koronavirüs nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği, 22 kişinin tedavi altında olduğu açıklandı. Kentte hastalığı yenen 6 kişinin ise taburcu edildiği belirtildi.

DHA02 Nisan 2020 Perşembe 15:05 - Güncelleme: 02 Nisan 2020 Perşembe 15:05
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Çorum Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (kovid-19) salgınıyla ilgili 497 kişiye test uygulandığını, 29 pozitif vaka tespit edildiğini, 1 kişinin ise yaşamını yitirdiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan testler civar hastanelere göre daha hızlı şekilde, 12-24 saatte sonuçlandırılmaktadır. Dün itibarıyla toplam 497 kişiye test uygulanırken, 29 kişide pozitif vaka tespit edilmiştir. 6 kişi şifayla taburcu edilmiş, 1 kişi vefat etmiştir. 22 kişinin tedavisine devam edilmektedir" denildi.

Sungurlu ilçesi Oyaca köyü ile Mecitözü ilçesi Fındıklı köyünde karantina tedbirlerinin uygulandığı belirtilen açıklamada, il genelinde koronavirüsle mücadelede hiçbir tıbbi malzeme eksikliği olmadığı, sağlık görevlilerinin kendilerini virüsten koruyacak her türlü izole malzemesinin bulunduğu belirtildi.

İstanbul'da Kovid-19 denetimi

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