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  • Çorum'da araç yol kenarındaki bariyere çarptı: 1 ölü
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Çorum'da araç yol kenarındaki bariyere çarptı: 1 ölü

Çorum'da hafif ticari aracın yol kenarındaki bariyere çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

AA9 Nisan 2024 Salı 10:19 - Güncelleme:
Çorum'da araç yol kenarındaki bariyere çarptı: 1 ölü
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Alınan bilgiye göre, Evren Yılmaz (38) idaresindeki 06 CNB 504 plakalı hafif ticari araç, Çorum-Samsun kara yolu Konaklı mevkisinde bariyere çarptı.

Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan Caner C. (38) ise ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İki arkadaşın bayram tatilini geçirmek için Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesine gittikleri öğrenildi.

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