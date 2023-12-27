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Güncel

Çorum'da arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

Çorum'da 2 arkadaş arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla öldürüldü.

AA27 Aralık 2023 Çarşamba 05:35 - Güncelleme:
Çorum'da arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti
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Çorum'da Akkent 4. Cadde'deki bir evde Muhammet K. (29) ile Adem Özbudak (37) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Muhammet K, Adem Özbudak'ı bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralanan Özbudak, sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Özbudak'ın cenazesi otopsi işlemleri için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Cinayet zanlısı Muhammet K. ise darp edildiği gerekçesiyle geldiği hastanede polis ekiplerince gözaltına alındı.

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