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Çorum'da bir kişi boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayıp intihar etti

Çorum'da bir kişi, boşanma aşamasındaki karısını tabancayla yaraladıktan sonra aynı silahla intihar etti.

AA15 Mart 2024 Cuma 13:57 - Güncelleme:
Çorum'da bir kişi boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayıp intihar etti
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Emre Kolçak (33), boşanma aşamasındaki eşi Merve Kolçak'ı (32), bugün görülecek boşanma davası öncesi konuşmak için yaşadığı ailesinin evinden araçla aldı.

Aralarında tartışma çıkması üzerine Merve Kolçak, hareket halindeki araçtan atladı. Bunun üzerine Emre Kolçak da tabancayla ateş ederek eşini yaraladı.

Emre Kolçak, aracıyla olay yerinden yaklaşık 200 metre uzaklaştıktan sonra ağaçlık alanda aynı tabancayla intihar etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Emre Kolçak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Vücuduna isabet eden 3 mermiyle yaralanan Merve Kolçak, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Çiftin 8 yaşında çocuklarının olduğu öğrenildi.

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