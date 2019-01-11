10°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4417
  • 6,277
  • 225.895
  • 91.736
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Çorum’da FETÖ’nün gaybubet evlerine yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı

Çorum’da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında örgütün gaybubet evlerinde saklanan 5 şahıs, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Çorum ve diğer illerden firari olan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başladı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gaybubet evi olarak nitelendirilen evlerde yapılan operasyonda A.B.Ö., H.Ö., F.K., M.S. ve F.T. gözaltına alınırken 3 şüphelinin ise yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
 
Yakalanan şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda cep telefonu, laptop, tablet, flash bellek, MP3, CD, pasaport ve sahte olduğu değerlendirilen başkası adına bir kimlik ele geçirildi.
 

Başkan Erdoğan net konuştu: Tüm FETÖ´cülere sesleniyorum, artık sonunuz geldi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Milyonları ilgilendiriyor! İade süreci başladı

Milyonları ilgilendiriyor! İade süreci başladı

"ABD, Suriye'de kalmak istediği izlenimi bırakıyor"

'ABD, Suriye'de kalmak istediği izlenimi bırakıyor'

SpaceX uzaya roket gönderiyor

SpaceX uzaya roket gönderiyor

Son başvuru günü 15 Şubat

Son başvuru günü 15 Şubat

'Rusya'ya taviz vermek zorunda değiliz'

'Rusya'ya taviz vermek zorunda değiliz'

Taksit sınırı ile ilgili yeni düzenleme

Taksit sınırı ile ilgili yeni düzenleme

Irak'ta kriz: Başkonsolosunu geri çağırdı

Irak'ta kriz: Başkonsolosunu geri çağırdı

Trump'tan olağanüstü hal tehdidi

Trump'tan olağanüstü hal tehdidi
 

POPÜLER HABERLER

Bakan Selçuk Safranbolu´daki seminere telefonla bağlandı

Bakan Selçuk Safranbolu´daki seminere telefonla bağlandı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA