Çorum’da FETÖ’nün gaybubet evlerine yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı

Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Çorum ve diğer illerden firari olan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başladı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gaybubet evi olarak nitelendirilen evlerde yapılan operasyonda A.B.Ö., H.Ö., F.K., M.S. ve F.T. gözaltına alınırken 3 şüphelinin ise yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Yakalanan şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda cep telefonu, laptop, tablet, flash bellek, MP3, CD, pasaport ve sahte olduğu değerlendirilen başkası adına bir kimlik ele geçirildi.