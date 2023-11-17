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Çorum'da hareketli anlar

Çorum'da polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı. Araçta yapılan aramada pompalı tüfek ele geçirildi.

IHA17 Kasım 2023 Cuma 07:59 - Güncelleme:
Çorum'da hareketli anlar
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Edinilen bilgiye göre, hafif ticari araç sürücüsü Varinli Caddesi üzerinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kısa bir süre sonra polis ekipleri aracı Osmancık Caddesi'nde yakaladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve çarşı mahalle bekçileri sevk edildi. Araç içerisinde bulunan 4 şahıs polis ekiplerince yere yatırılarak etkisiz hale getirildi. Araçta yapılan aramada 1 adet şarjörü dolu pompalı tüfek ele geçirildi. Sürücü ve araç içerisinde bulunan 3 kişi polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, araca 17 bin TL idari para cezası uygulanıp çekici yardımıyla otoparka çekildi.

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