Çorum'da otomobil şarampole devrildi: 12 kişi yaralandı

Doğa yürüyüşü için ilçeye giden üniversite öğrencilerini taşıyan, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 54 S 0579 plakalı midibüs, Eskiyayla mevkisinde freninin boşalması sonucu virajı alamayarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 12 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada, kazayla ilgili tahkikat başlatıldığı bildirildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından Akçay Baraj Gölü'ne düzenlenen doğa yürüyüş gezisi dönüşü öğrencileri taşıyan kiralık midibüsün teknik arıza nedeniyle devrilmesi sonucu 11 öğrenci ve 1 personelin yaralandığı belirtildi.

Kaza neticesinde hayati tehlikesi bulunan yaralı olmadığı bilgisi verilen açıklamada, "Pamukova Devlet Hastanesinde müşahede altındaki 2 öğrencimiz kısa süre içinde taburcu edilecektir. Sadıka Sabancı Devlet Hastanesindeki 3 öğrenci ve 1 personelimizin tedavisi devam etmektedir. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki 6 öğrencimizden birinin kolunda kırık bulunmaktadır. Tomografi ve tetkikler devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.